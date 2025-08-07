Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Η Μαρία Παναγοπούλου, σύζυγος του αξέχαστου δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλλα, συγκίνησε τους followers της με μια πρόσφατη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιραζόμενη τρυφερές και παράλληλα αποκαλυπτικές σκέψεις για τον άντρα της ζωής της.

Μέσα από τα λόγια της, η δημοσιογράφος που βλέπουμε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, σκιαγράφησε μια ολοκληρωμένη εικόνα του χαρακτήρα και της επαγγελματικής φιλοσοφίας του, αναδεικνύοντας πτυχές που τον έκαναν πραγματικά μοναδικό.

Η Μαρία Παναγοπούλου κι ο Κώστας Χαρδαβέλλας ήταν παντρεμένοι για πάνω από τρεις δεκαετίες /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Ο Κώστας ξεκίνησε να κάνει τηλεόραση το 1975, σε ηλικία 30 ετών. Θα μπορούσε να αρκεστεί στο γεγονός ότι (κατά γενική ομολογία) ήταν κορυφαίος ρεπόρτερ και παρουσιαστής, αλλά αν το έκανε δε θα ήταν ο Χαρδαβέλλας.

Ήθελε να ξέρει τα πάντα, σκηνοθεσία, παραγωγή, κάμερα, ήχο, φωτογραφία, σκηνογραφία και (το λατρεμένο του) μοντάζ. Όχι για να υποδεικνύει στους ειδικούς τη δουλειά τους, αλλά για να αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες του κάθε πόστου, να ζητάει πράγματα δύσκολα αλλά υλοποιήσιμα και, το κυριότερο, να εμπιστεύεται μόνο τους καλύτερους, να εκτιμάει τους επαγγελματίες και να λέει "ευχαριστώ" για το σωστό τηλεοπτικό αποτέλεσμα, το οποίο θεωρούσε αυστηρά ομαδικό», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1992, ενώ η όμορφη δημοσιογράφος ήταν πέντε μηνών έγκυος στον γιο τους Κωνσταντίνο.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας με τη Μαρία Παναγοπούλου και τον γιο τους Κωνσταντίνο Χαρδαβέλλα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Στούντιο 4, η Μαρία Παναγοπούλου είπε για τον αείμνηστο σύζυγό της: «Με τον Κώστα είχαμε 25 χρόνια διαφορά ηλικίας και αυτό ήταν κάτι που το συζητούσαμε, δεν έμενε κάτω από το "χαλί". Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ένα ζευγάρι με διαφορά ηλικίας που αγαπιέται είναι "οι άλλοι", το περιβάλλον! Αν μπορούσαμε να ζήσουμε μόνοι μας σε ένα έρημο νησί θα ήταν πολύ εύκολο. Δεν θα πρότεινα στον γιο μου να κάνει σχέση με διαφορά ηλικίας αν με ρωτούσε, είναι πολύ δύσκολο».