Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχω κάνει μπότοξ, έβαλα μαλλιά και βάζω κρέμες»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι έχει κάνει εμφύτευση μαλλιών, μπότοξ και χρησιμοποιεί κρέμες αντιγήρανσης στο πρόσωπό του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε χθες σε ιατρικό συνέδριο, όπου μίλησε για τα ζητήματα του υπουργείου Υγείας, ωστόσο προχώρησε και σε μία πιο προσωπική παραδοχή.

Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, αποκάλυψε λοιπόν από το βήμα του Συνεδρίου: «Εγώ τα αποκαλύπτω αυτά, δεν κρατάω ιατρικό απόρρητο. Και μαλλιά έβαλα, πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει λίφτινγκ -δεν έχω κάνει λίφτινγκ. Με ρωτάνε αν έχω κάνει μπότοξ, έχω κάνει, όχι πολύ όμως. Δεν χρειάζομαι ιδιαίτερα. Βάζω πολύ ωραίες κρέμες…, οπότε ότι άλλη απορία έχετε κ. Πλεύρη επί αισθητικής φύσεως να σας τη λύσω, μην πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες».

Μάλιστα ο υπουργός ανήρτησε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο στο Χ, γράφοντας:

«Είμαι χθες σε μία εκδήλωση μία μεγάλης Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, της Bennett του κ. Μπουφίδη, στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί ο αδελφός μου Θάνος Πλεύρης πάει να με πειράξει και νομίζει ότι θα με στριμώξει για την εμφάνισή μου….μπορείτε να δείτε στο βίντεο την αντίδραση μου.

Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι κρύβουν τις όποιες αισθητικές προσπάθειες κάνουν. Από τους αρχαίους χρόνους το κάλλος ενδιέφερε τον κόσμο και με συγχωρείτε εν έτει 2025, να ντρεπόμαστε για το ότι θέλουμε να δείχνουμε καλύτερα το θεωρώ ανοησία. Η ζωή είναι ωραία, αφήστε τα συμπλέγματα και ζήστε την όπως ο καθένας θέλει, αρκεί να μην ενοχλείτε τους άλλους και να μήν δίνετε μεγάλη σημασία στα σχόλια του κόσμου!».

