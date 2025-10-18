Η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID

Η CUPRA πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της. Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα CUPRA Formentor, το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο μοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Martorell. Με οδηγό το πνεύμα του «challenger» και την ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων της, η CUPRA κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το σημείο μέσα σε μόλις επτά χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands στον ευρωπαϊκό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το εκατομμυριοστό CUPRA είναι ένα Formentor.

Το ορόσημο όχημα είναι ένα CUPRA Formentor e-HYBRID σε απόχρωση Magnetic Tech matt, ένα μοντέλο που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της CUPRA με το χαρακτηριστικό «μάσκα καρχαρία» μπροστινό μέρος, το τριγωνικό CUPRA Matrix LED και το ενσωματωμένο και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA στο πίσω φως. Το εσωτερικό προσφέρει μια αίσθηση υψηλότερης ποιότητας, με ανασχεδιασμένα στοιχεία όπως η κεντρική κονσόλα, οι πόρτες, το ταμπλό και τα υφάσματα. Το εκατομμυριοστό όχημα φέρει τη νέα γενιά υβριδικών κινητήρων plug-in, αποδίδοντας 272 ίππους (200 kW). Εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα 1.5 TSI, έναν ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία που τώρα προσφέρει 19,7 kWh (καθαρή χωρητικότητα), το αυτοκίνητο αποδεικνύει ότι ο εξηλεκτρισμός και η απόδοση είναι ο τέλειος συνδυασμός.

Αφιέρωμα στους ανθρώπους που έκαναν το ορόσημο πραγματικότητα

Για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, η CUPRA θα κληρώσει ένα CUPRA Formentor e-HYBRID μεταξύ όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με χρήση για περίοδο τριών ετών. Αυτό το όχημα, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την CUPRA, θα ενταχθεί αργότερα στη συλλογή ιστορικών αυτοκινήτων της εταιρείας, συμβολίζοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της μάρκας. Η κίνηση αυτή αποτελεί έναν τρόπο αναγνώρισης και ευχαριστίας προς όλους εκείνους που έκαναν δυνατή την ανάπτυξη της CUPRA, εδραιώνοντάς την ως ένα παγκόσμιο σύμβολο σχεδίασης, καινοτομίας και απόδοσης. «