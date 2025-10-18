Η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID

Γιατί ένα εκατομμύριο δεν είναι απλώς ένας αριθμός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 15:34 Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα
18.10.25 , 15:24 Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει την Πεντέλη
18.10.25 , 14:41 Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
18.10.25 , 14:31 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη!
18.10.25 , 14:25 Η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID
18.10.25 , 13:55 Hair Tips: Τρία συχνά λάθη που κάνουν οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά
18.10.25 , 13:48 Μητσοτάκης: Στο καινούργιο κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης
18.10.25 , 12:58 Βασίλης Μπισμπίκης: Βραδινή έξοδος στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο
18.10.25 , 12:43 Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχω κάνει μπότοξ, έβαλα μαλλιά και βάζω κρέμες»
18.10.25 , 12:32 Δημήτρης Ράλλης: Σειρήνες από Ελλάδα για τον νεαρό φορ της Χερενφέιν
18.10.25 , 12:04 Ένα διαδραστικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους στο Τρένο στο Ρουφ
18.10.25 , 11:49 Skoda: Μέτρα για ασφαλή οδήγηση τον χειμώνα
18.10.25 , 11:41 Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»
18.10.25 , 11:31 Σου αρέσουν οι πίτες; Δες μερικές υγιεινές και νόστιμες συνταγές
18.10.25 , 10:32 Το ChatGPT στα σχολεία – Το σχέδιο για 20 Γυμνάσια και Λύκεια
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ μετά από 2 λεπτών συνέντευξη
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Τούνη: Ακυρώθηκε η πτήση της - «Είχα να πάρω τον Πάρη, έχω καρααγχωθεί»
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχω κάνει μπότοξ, έβαλα μαλλιά και βάζω κρέμες»
Βασίλης Μπισμπίκης: Βραδινή έξοδος στη Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
CUPRA: Ένα εκατομμύριο δεν είναι απλώς ένας αριθμός
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η CUPRA πέτυχε ένα νέο ορόσημο με την παραγωγή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου της. Η μάρκα έφτασε σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα με ένα CUPRA Formentor, το πιο εμβληματικό και επιτυχημένο μοντέλο της, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιό της στο Martorell. Με οδηγό το πνεύμα του «challenger» και την ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων της, η CUPRA κατόρθωσε να φτάσει σε αυτό το σημείο μέσα σε μόλις επτά χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα brands στον ευρωπαϊκό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το εκατομμυριοστό CUPRA είναι ένα Formentor.

Το ορόσημο όχημα είναι ένα CUPRA Formentor e-HYBRID σε απόχρωση Magnetic Tech matt, ένα μοντέλο που ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της CUPRA με το χαρακτηριστικό «μάσκα καρχαρία» μπροστινό μέρος, το τριγωνικό CUPRA Matrix LED και το ενσωματωμένο και φωτιζόμενο λογότυπο CUPRA στο πίσω φως. Το εσωτερικό προσφέρει μια αίσθηση υψηλότερης ποιότητας, με ανασχεδιασμένα στοιχεία όπως η κεντρική κονσόλα, οι πόρτες, το ταμπλό και τα υφάσματα. Το εκατομμυριοστό όχημα φέρει τη νέα γενιά υβριδικών κινητήρων plug-in, αποδίδοντας 272 ίππους (200 kW). Εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα 1.5 TSI, έναν ηλεκτροκινητήρα και μεγαλύτερη μπαταρία που τώρα προσφέρει 19,7 kWh (καθαρή χωρητικότητα), το αυτοκίνητο αποδεικνύει ότι ο εξηλεκτρισμός και η απόδοση είναι ο τέλειος συνδυασμός. 

Η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID

Αφιέρωμα στους ανθρώπους που έκαναν το ορόσημο πραγματικότητα
Για να τιμήσει αυτό το επίτευγμα, η CUPRA θα κληρώσει ένα CUPRA Formentor e-HYBRID μεταξύ όλων των εργαζομένων της εταιρείας, με χρήση για περίοδο τριών ετών. Αυτό το όχημα, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την CUPRA, θα ενταχθεί αργότερα στη συλλογή ιστορικών αυτοκινήτων της εταιρείας, συμβολίζοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της μάρκας. Η κίνηση αυτή αποτελεί έναν τρόπο αναγνώρισης και ευχαριστίας προς όλους εκείνους που έκαναν δυνατή την ανάπτυξη της CUPRA, εδραιώνοντάς την ως ένα παγκόσμιο σύμβολο σχεδίασης, καινοτομίας και απόδοσης. «

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CUPRA
 |
FORMENTOR E-HYBRID
 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΡΟΣΗΜΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top