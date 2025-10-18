Σου αρέσουν οι πίτες; Δες μερικές υγιεινές και νόστιμες συνταγές

Σου αρέσουν οι πίτες αλλά δεν τις απολαμβάνεις συχνά καθώς οι περισσότερες έχουν αρκετές θερμίδες; Σίγουρα από το να τις πάρεις έτοιμες είναι καλύτερο από κάθε άποψη να τις φτιάξεις ο ίδιος/α.

O σεφ Γιώργος Ρήγας

Εμείς συγκεντρώσαμε κάποιες συνταγές που έφτιαξε φέτος ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star και στις παρουσιάζουμε.

Πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα, δυόσμο

Υλικά (για ταψί 30x40)

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 300 γρ. ανθότυρο

• 200 γρ. φέτα τριμμένη

• 2 αυγά

• 200 ml γάλα

• 150 ml σόδα

• 100 ml ηλιέλαιο

• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (ή 1 κ.σ. ξερό)

• Λίγο πιπέρι

• Σουσάμι για πασπάλισμα



Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C αέρα. 2. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε μπολ βάζεις το ανθότυρο, τη φέτα, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και 1 αυγό. Ανακατεύεις καλά. 3. Ετοιμάζεις το ταψί: Το αλείφεις με λίγο ηλιέλαιο. 4. Στρώνεις τα φύλλα: Παίρνεις ένα-ένα τα φύλλα κρούστας, τα τσαλακώνεις (πατσαβουριάζεις) και τα βάζεις στο ταψί, σκορπίζοντας ενδιάμεσα κουταλιές από τη γέμιση. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν όλα. 5. Ετοιμάζεις το περιχυτικό μείγμα: Σε μπολ χτυπάς το δεύτερο αυγό με το γάλα, τη σόδα (ή Sprite) και το ηλιέλαιο. 6. Περιχύνεις το μείγμα πάνω από τα φύλλα στο ταψί. Αφήνεις για 10 λεπτά να το απορροφήσει. 7. Πασπαλίζεις με λίγο σουσάμι αν θέλεις. 8. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 45–50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει όμορφα.

Τέλεια συνταγή για μεσογειακή πίτα

Υλικά της Συνταγής

Για τη γέμιση

• 2 μελιτζάνες

• 3–4 ντομάτες

• 150 γρ. φέτα

• 80 γρ. ελιές χωρίς κουκούτσι

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1–2 κ.σ. φρέσκο βασιλικό

• Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Για την πίτα

• 6–8 φύλλα χωριάτικα

• 50 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση της Συνταγής



1. Προετοιμασία λαχανικών • Ζεσταίνεις 2 κ.σ. ελαιόλαδο σε τηγάνι. • Σοτάρεις το κρεμμύδι για 2–3 λεπτά. • Προσθέτεις μελιτζάνα και σοτάρεις 5–7 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. • Ρίχνεις την ντομάτα, αλατοπιπερώνεις, προσθέτεις βασιλικό και αφήνεις 5 λεπτά να φύγουν τα υγρά. Αφήνεις τη γέμιση να κρυώσει λίγο. • Προσθέτεις φέτα και ελιές, ανακατεύεις απαλά. 2. Στήσιμο πίτας • Λαδώνεις το ταψί και στρώνεις το πρώτο φύλλο. Αλείφεις με ελαιόλαδο. • Συνεχίζεις με 2–3 φύλλα, λαδώνοντας κάθε ένα. • Απλώνεις τη γέμιση ομοιόμορφα. • Σκεπάζεις με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντας κάθε φύλλο και το τελευταίο πολύ καλά. 3. Ψήσιμο • Προθερμαίνεις φούρνο στους 180°C αέρα. • Ψήνεις 35–40 λεπτά μέχρι να ροδίσει η πίτα. 4. Σερβίρισμα • Αφήνεις την πίτα 5–10 λεπτά να σταθεί πριν την κόψεις.

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για σπανακοτυρόπιτα στο τηγάνι

Υλικά της Συνταγής

Για τη ζύμη

• 250 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 150 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 1 κ.σ ελαιόλαδο

• 1/2 κ.γ. αλάτι

Για τη γέμιση

• 300 γρ. σπανάκι φρέσκο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 μικρό πράσο

• 2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια

• 200 γρ. φέτα

• 1 αυγό

• 1 ματσάκι άνηθος

• 1 ματσάκι μαϊντανός

• Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση της Συνταγής

Ζύμη



1. Σε ένα μπολ ανακατεύεις το γιαούρτι με το ελαιόλαδο και το αλάτι.

2. Προσθέτεις το αλεύρι και ζυμώνεις μέχρι να σχηματιστεί μαλακή, ελαστική ζύμη.

3. Αφήνεις να ξεκουραστεί 10 λεπτά.

2. Γέμιση

1. Σοτάρεις κρεμμύδι και πράσο σε λίγο λάδι μέχρι να μαλακώσουν.

2. Προσθέτεις το σπανάκι και μαγειρεύεις μέχρι να φύγουν τα υγρά. Αφήνεις να κρυώσει.

3. Ανακατεύεις με φέτα, αυγό, φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο.

3. Συναρμολόγηση

1. Χωρίζεις τη ζύμη σε 2-3 μπάλες και ανοίγεις σε δίσκους.

2. Βάζεις γέμιση στο μισό κάθε δίσκου και διπλώνεις σαν μισοφέγγαρο.

3. Ψήνεις σε μέτριο τηγάνι με λίγο λάδι 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσει και να γίνει αφράτο.

4. Σερβίρισμα

Κόβεις σε κομμάτια και σερβίρεις ζεστό, με τζατζίκι ή γιαούρτι αν θέλεις.

