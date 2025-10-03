Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι

Αν σας αρέσουν οι πίτες αλλά θεωρείτε χρονοβόρα διαδικασία το να κάθεστε να ανοίγετε φύλλο, πάρτε μία συσκευασία φύλλο κρούστας και φτιάξτε την τέλεια γέμιση που έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Πορφύρης.

Ο σεφ τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές του Star τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής

1 συσκευασία φύλλο κρούστας

500γρ γιαούρτι

3 αυγά κρόκους

200 γρ ζαμπόν

200 γρ κασέρι

Ελαιόλαδο

Σουσάμι

Εκτέλεση της Συνταγής



Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με τους κρόκους. Λαδωνουμε πολύ καλά ένα ταψακι και βάζουμε την πρώτη στρώση από τα φύλλα κρούστας διπλωμένα και πολύ καλά λαδωμένα . Ξεκινάμε με τη πρώτη στρώση αλλαντικά τυριά και λούζουμε το ένα μέρος της γέμισης. Καλύπτουμε το ταψί με ένα φύλλο ανοιγμένο και λαδωμένο και ξεκινάμε την δεύτερη στρωση με τα υλικά και την γέμιση . Τέλος καλύπτουμε με ακόμα ένα φύλλο . Περνάμε με αυγό και ρίχνουμε το σουσάμι .Ψήνουμε στους 180 για 30 λεπτά.

Δείτε το Breakfast@Star

