Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι

Mία λαχταριστή συνταγή από τον Γιώργο Πορφύρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 15:09 Το αίτημα Ρούτσι διχάζει το "Γαλάζιο" Στρατόπεδο
03.10.25 , 14:54 Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
03.10.25 , 14:45 «Είναι τρομοκράτες» - Έξω φρενών με τους ακτιβιστές υπουργός του Νετανιάχου
03.10.25 , 14:36 Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
03.10.25 , 14:34 Πάρος: Νεκρός εργάτης με πολλαπλές μαχαιριές
03.10.25 , 14:30 Πάρος: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός θαμμένος σε παραλία
03.10.25 , 14:26 Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
03.10.25 , 14:19 Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;
03.10.25 , 14:05 Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι
03.10.25 , 14:04 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
03.10.25 , 13:38 Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις
03.10.25 , 13:23 Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
03.10.25 , 13:23 Επιστρέφουν «Τα Φαντάσματα» και θα σε κάνουν να γελάσεις μέχρι δακρύων!
03.10.25 , 13:12 Έρευνα δείχνει ότι το TikTok προτείνει πορνογραφικό υλικό σε παιδιά
03.10.25 , 12:52 Η Φένια Παπαδοδήμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα γλυκά ήταν μπαγιάτικα μετά από μια εβδομάδα»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της
Πασίγνωστη παρουσιάστρια επιστρέφει τον Φεβρουάριο με νέα εκπομπή!
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Μαρία Καλάβρια: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Άκης Σακελλαρίου: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγο του και την κόρη του
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σας αρέσουν οι πίτες αλλά θεωρείτε χρονοβόρα διαδικασία το να κάθεστε να ανοίγετε φύλλο, πάρτε μία συσκευασία φύλλο κρούστας και φτιάξτε την τέλεια γέμιση που έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Πορφύρης

Υπέροχα τυροπιτάκια με μαρμελάδα ντομάτας

Γρήγορη και εύκολη συνταγή για ζαμπονοτυρόπιτα με γιαούρτι

Ο σεφ τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές του Star τη διαδικασία.

Υλικά της Συνταγής 

1 συσκευασία φύλλο κρούστας 
500γρ γιαούρτι 
3 αυγά κρόκους 
200 γρ ζαμπόν
200 γρ κασέρι
Ελαιόλαδο
Σουσάμι

Εκτέλεση της Συνταγής 
 
Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με τους κρόκους. Λαδωνουμε πολύ καλά ένα ταψακι και βάζουμε την πρώτη στρώση από τα φύλλα κρούστας διπλωμένα και πολύ καλά λαδωμένα .  Ξεκινάμε με τη  πρώτη στρώση αλλαντικά τυριά και λούζουμε το ένα μέρος της  γέμισης. Καλύπτουμε το ταψί με ένα φύλλο ανοιγμένο και λαδωμένο και ξεκινάμε την δεύτερη στρωση με τα υλικά και την γέμιση . Τέλος καλύπτουμε με ακόμα ένα φύλλο .  Περνάμε με αυγό και ρίχνουμε το σουσάμι .Ψήνουμε στους 180 για 30 λεπτά.

Δείτε το Breakfast@Star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΠΙΤΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΙΤΕΣ
 |
ΖΑΜΠΟΝΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top