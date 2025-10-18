Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει την Πεντέλη

Πάνω από 80.000 ευρώ η λεία τους

Συμμορία διαρρηκτών είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων της Πεντέλης. 

Η συνολική λεία της συμμορίας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. 

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις διαρρήξεων στη Νέα Πεντέλη. Στόχευαν πολυτελείς κατοικίες, μεταξύ των οποίων ήταν και το σπίτι του γνωστού πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή, τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Είχαν ως ορμητήριο την περιοχή των Άνω Λιοσίων και δρούσαν οργανωμένα, επιλέγοντας κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες για τις επιθέσεις τους, όταν οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν.

Οι δράστες παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ο ένας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος, ενώ δύο ακόμη συνεργοί του έχουν ταυτοποιηθεί – ο ένας εκ των οποίων κρατείται ήδη σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας. 


 

 

ΠΕΝΤΕΛΗ
