Skoda: Μέτρα για ασφαλή οδήγηση τον χειμώνα

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου 15 σημείων

Skoda: Μέτρα για ασφαλή οδήγηση τον χειμώνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν οι πρώτες βροχές κάνουν μεγαλύτερη την ανάγκη για πρόσφυση στην άσφαλτο και οι πρωινές θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά, η φροντίδα του αυτοκινήτου γίνεται το πρώτο βήμα για έναν ξέγνοιαστο χειμώνα. Η Skoda υπενθυμίζει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου, ενθαρρύνοντας τους οδηγούς να προετοιμάσουν έγκαιρα το όχημά τους για τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις δύσκολες συνθήκες των επόμενων μηνών.

Ο χειμερινός έλεγχος Skoda πραγματοποιείται στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service της μάρκας και περιλαμβάνει έλεγχο 15 σημείων — από την κατάσταση της μπαταρίας και των φρένων, μέχρι τα ελαστικά, τα υγρά, τους υαλοκαθαριστήρες και το σύστημα θέρμανσης. Με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων τεχνικών Skoda, κάθε όχημα διατηρεί την απόδοσή του στο 100%.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προγραμματίσουν εύκολα το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας MyServiceNow, επιλέγοντας το συνεργείο της προτίμησής τους και εξασφαλίζοντας έγκαιρη εξυπηρέτηση πριν την έναρξη του χειμώνα.

Με συνέπεια στη φιλοσοφία “Simply Clever”, η Skoda δίνει έμφαση στην καθημερινή φροντίδα και την προσιτή αξιοπιστία, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική ασφάλεια ξεκινά από τη σωστή πρόληψη.
Μέσω ενός σύντομου προληπτικού ελέγχου, κάθε Skoda είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε διαδρομή — με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και γνήσια φροντίδα Skoda.
 

