Τούνη: Ακυρώθηκε η πτήση της - «Είχα να πάρω τον Πάρη, έχω καρααγχωθεί»

Η influncer θα επέστρεφε στην Αθήνα από το Λας Βέγκας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Λας Βέγκας για το bachelorette party της Στέλας Πάσσαρη.

Μαζί με μεγάλη παρέα, οι δύο κολλητές φίλες και συνέταιροι σε γνωστή εταιρεία ρούχων, διασκέδασαν μέχρι τελικής πτώσεως. Το Instagram τους πήρε φωτιά, ενώ ορισμένες αναρτήσεις τους έγιναν viral και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από εκπομπές. 

Τούνη: Μεταμορφώνεται σε… Ελένη Βλαχάκη στο Λας Βέγκας και γίνεται viral

Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα, χθες Παρασκευή, η Ιωάννα Τούνη δε στάθηκε τυχερή, καθώς ενημερώθηκε πως η πτήση της από το Λας Βέγκας προς την Αθήνα ακυρώθηκε.

Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δυσαρέστησε την influncer, καθώς ανετρέψε το πρόγραμμα της. Συγκεκριμένα είχε κανονίσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να πάρει τον γιο τους, Πάρη, από την Αθήνα για να επιστρέψουν μαζί στη Θεσσαλονίκη.

Το Λας Βέγκας αποχαιρέτησε την Ιωάννα Τούνη με μια δυσάρεστη έκπληξη

Σε βίντεο που μοιράστηκε στα Insta Stories της η ίδια δεν έκρυψε το άγχος της: «Έχουμε κοιμηθεί μόλις δύο ώρες… Και μόλις ήρθε mail ότι η πτήση μας ακυρώθηκε! Δεν κάνω καθόλου πλάκα! Είμαι άγρυπνη από τις 2:30 που σηκώθηκα. Το πρωί γελούσαμε όσο ετοιμαζόμασταν, αλλά το γέλιο κόπηκε μόλις είδαμε το mail που έλεγε πως η πτήση ακυρώθηκε. Ήταν να επιστρέψουμε σήμερα (Παρασκευή). Τώρα ψάχνουμε τι θα κάνουμε. Ειλικρινά, καθόλου χαρούμενη δεν είμαι, γιατί έχω να πάρω τον Πάρη. Τώρα τι θα γίνει; Έχω καρααγχωθεί», ακούγεται να λέει στο σχετικό απόσπασμα. 

