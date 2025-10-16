Τούνη: Μεταμορφώνεται σε… Ελένη Βλαχάκη στο Λας Βέγκας και γίνεται viral

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ιωάννα Τούνη σε ρόλο… Ελένης Βλαχάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη ξέρει πώς να στρέφει τα φώτα πάνω της.  Aυτή τη φορά, δε χρειάστηκε τίποτα περισσότερο από μια γερή δόση αυτοσαρκασμού και μερικά… σουρεαλιστικά αγγλικά.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρίσκεται στο Λας Βέγκας, συνοδεύοντας την αγαπημένη της φίλη, Στέλλα Πάσαρη, στο bachelorette party της, και όπως πάντα, κάνει το Instagram να παίρνει φωτιά.

Ιωάννα Τούνη: Room tour στο «κιτσοπλούσιο» Λας Βέγκας

Glam η Ιωάννα Τούνη σε έξοδο

Glam η Ιωάννα Τούνη σε έξοδο

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε την Ιωάννα Τούνη να περπατά στον εντυπωσιακό χώρο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας. Το σκηνικό είναι γεμάτο λάμψη. Φωτισμός με μπλε αποχρώσεις, ψηλές κολώνες με μεταλλικές υφές και γυάλινες επιφάνειες.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη

Η Ιωάννα, κρατώντας το κινητό της, περπατά με αυτοπεποίθηση στο χώρο, αλλά το highlight είναι το κείμενο που συνοδεύει το story: «POV: Αυτή η φίλη που ισχυρίζεται ότι έχει Proficiency και ήρθε η ώρα να μιλήσει...»

Ιωάννα Τούνη:Απολαμβάνει το κοκτέιλ της στην πισίνα

Ιωάννα Τούνη:Απολαμβάνει το κοκτέιλ της στην πισίνα

 Λάμψη, χιούμορ και viral στιγμές στο bachelorette

Η Ιωάννα, με τον χαρακτηριστικό της αυθορμητισμό και το χιούμορ, δε δίστασε να τσαλακωθεί, θυμίζοντας σε όλους την αξέχαστη Ελένη Βλαχάκη από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Οι ατάκες, ο τρόπος ομιλίας και η υπερβολή, θύμισαν έντονα την τηλεοπτική ηρωίδα και το κοινό στα social media την αποθέωσε.

 

