Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας

Νταϊάν Κίτον: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών / Πηγή: ANT1

Η Νταϊάν Κίτον απεβίωσε το περασμένο Σάββατο 11 Οκτωβρίου σε ηλικία 79 ετών σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο του Hollywood.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πέθανε από πνευμονία, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συγκινητική ανταπόκρισή του.

Η Νταϊάν Κίτον στην παρουσίαση συλλογής του οίκου Ralph Lauren για την άνοιξη/καλοκαίρι 2024 / AP Images (Evan Agostini)

«Η οικογένεια Κίτον νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τα εκπληκτικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που λάβαμε τις τελευταίες αυτές ημέρες για την Νταϊάν, που έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου από πνευμονία», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας που δημοσίευσε το People.

Η οικογένεια κάλεσε όσους το επιθυμούν να προσφέρουν δωρεές σε οργανισμούς ή σκοπούς που στήριζε και πίστευε η διάσημη ηθοποιός. «Αγαπούσε τα ζώα της και ήταν σταθερή στην υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων, οπότε οποιεσδήποτε δωρεές στη μνήμη της προς μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν υπέροχες και πολύ εκτιμητέες».