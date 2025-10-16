Mazda 6e: Σάρωσε στις δοκιμές ασφαλείας

Δείτε τα συστήματα ασφαλείας που έδωσαν«παράσημο» 5 αστέρων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 14:03 Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
16.10.25 , 14:00 Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
16.10.25 , 13:54 Σε ποια ομάδα ψάχνουν να βρουν επενδυτές;
16.10.25 , 13:44 Η ταινία «Αντίστροφη Μέτρηση» έρχεται σε Α' Προβολή στο Star
16.10.25 , 13:25 Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
16.10.25 , 13:13 Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!
16.10.25 , 13:05 Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
16.10.25 , 13:01 Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Πήγε να ανάψει το φως στο σχολείο
16.10.25 , 12:59 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 12:58 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
16.10.25 , 12:57 FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
16.10.25 , 12:51 Είστε μακαρονάδες; Δείτε μία νόστιμη και υγιεινή επιλογή
16.10.25 , 12:48 Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία
16.10.25 , 12:46 Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
16.10.25 , 12:34 Άση Μπήλιου: Σελήνη εκτός ελέγχου – Μην πάρεις σοβαρές αποφάσεις σήμερα
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
«Είναι το καλύτερο μου όταν λείπω και δεν ακούω συνέχεια "μπαμπά, μπαμπά"»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Mazda 6e: Σάρωσε στις δοκιμές ασφαλείας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων από το Euro NCAP στην πλέον πρόσφατη σειρά δοκιμών του Οργανισμού. Στις δύο κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε εξαιρετική βαθμολογία 93%. Το Mazda 6e βαθμολογήθηκε επίσης με 74% για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και με 77% για τα συστήματα  υποβοήθησης ασφαλείας. 

 Η αξιολόγηση με 93% του Mazda 6e στην προστασία των ενήλικων επιβατών, περιελάμβανε τη μέγιστη βαθμολογία στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης και επαρκή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος, κατά τη διάρκεια προσομοίωσης της πλέον σοβαρής πλευρικής πρόσκρουσης. Ο πλευρικός αερόσακος που έχει σχεδιαστεί για τον μετριασμό των τραυματισμών μεταξύ επιβατών σε πλευρικές συγκρούσεις παρείχε ιδανική προστασία στον οδηγό και τον συνοδηγό. Τα προσκέφαλα στα μπροστινά και πίσω καθίσματα επέδειξαν μοναδική ικανότητα προστασίας από τραυματισμούς του αυχένα σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης. 

Mazda 6e: Σάρωσε στις δοκιμές ασφαλείας

Στην κατηγορία προστασίας των παιδιών επιβατών, το νέο πεντάθυρο hatchback της Mazda σημείωσε επίσης συνολική βαθμολογία 93% και πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, τόσο με Μετωπική, όσο και με Πλευρική Σύγκρουση σε παιδιά ηλικίας από έξι έως και δέκα ετών. Η σωστή εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων -με σύστημα Ελέγχου Εγκατάστασης CRS- έλαβε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία και το Σύστημα Παρακολούθησης Επιβατών του Mazda 6e, που ενημερώνει τον οδηγό για την παρουσία των παιδιών στο αυτοκίνητο, αναγνωρίστηκε ως μια ιδιαίτερα θετική προσθήκη. 

Στην κατηγορία Ευάλωτων Χρηστών του δρόμου, το νέο Mazda 6e παρείχε ως επί το πλείστον επαρκή προστασία για τους πεζούς. Τα συστήματα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) και υποστήριξης λωρίδας πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των μοτοσικλετιστών και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εικόνα του αυτοκινήτου στο δρόμο αλλά και την ασφάλεια για το σύνολο των χρηστών του δρόμου. Το όχημα σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία στην προστασία των ποδηλατών με το σύστημα AEB και τις προειδοποιήσεις ανοίγματος θυρών για όλες τις πλευρικές πόρτες, με αποτέλεσμα συνολική βαθμολογία 74% σε αυτήν την κατηγορία. 

 Η ολοκληρωμένη γκάμα Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) του νέου Mazda 6e το βοήθησε να εξασφαλίσει μια πολύ καλή βαθμολογία που αφορά στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφάλειας (77%). Το σύστημα AEB έδειξε να είναι πολύ σωστά ρυθμισμένο και να αντιδρά σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, σε άλλα οχήματα. Η στάνταρ παρακολούθηση κατάστασης οδηγού ανίχνευσε κόπωση και απόσπαση της προσοχής, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας διορθώνει διακριτικά την πορεία του οχήματος και το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας αναγνώρισε τα κατά  τόπους όρια ταχύτητας. 

 Στην οδήγηση και την ασφάλεια που προκύπτει από τα δυναμικά χαρακτηριστικά του νέου Mazda 6e, συμβάλλουν ιδιαίτερα σημαντικά το χαμηλό κέντρο βάρους, η ιδανική κατανομή του σε ποσοστό 47:53 % και η εξαιρετική οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.  

Ο σχεδιασμός του cockpit με επίκεντρο τον οδηγό και η προηγμένη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) του αυτοκινήτου βοηθούν τον οδηγό να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στα καθήκοντά του. Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e συνδυάζει την ιαπωνική φιλοσοφία, τον προσεγμένο σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία για να προσφέρει μια εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης που είναι εκλεπτυσμένη, άνετη και απόλυτα ασφαλής. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MAZDA
 |
MAZDA 6E
 |
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 |
ΒΑΡΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top