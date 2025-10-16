Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»

Γοητευτικοί, νέοι, ακαταμάχητοι και sex symbols της εποχής, οι ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μεσουράνησαν με το αστείρευτο ταλέντο τους, ενώ ταυτόχρονα έκαναν το γυναικείο φύλο να «παραληρεί».

Ας δούμε κάποιους από τους πιο σπουδαίους Έλληνες ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν τη δεκαετία του '60 και του '70 και άφησαν εποχή με τους χαρακτηριστικούς ρόλους τους.

Ο Άλκης Γιαννακάς υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60 και του ’70 στον ελληνικό κινηματογράφο. Το «Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», ήταν ένας ψηλός και γοητευτικός νεαρός και η μεγάλη αδυναμία του γυναικείου φύλου.

O Άλκης Γιαννακάς / Φωτογραφίες: facebook.com

Το «κακό παιδί» του ελληνικού σινεμά, με την εντυπωσιακή εμφάνιση και τη φυσική γοητεία, γρήγορα αναδείχθηκε για το υποκριτικό ταλέντο του, ενώ έγινε και ένα από τα πρώτα sex symbols στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η καριέρα του στο σινεμά ήταν σχετικά μικρή, αφού στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αποφάσισε να εγκαταλείψει τα φωτα της δημοσιότητας, για να αποσυρθεί στο σπίτι του με τη σύζυγό του.

Ο Άλκης Γιαννακάς «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 12 Οκτωβρίου του 2025.

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης διακρίθηκε στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, ενώ από νωρίς καθιερώθηκε σε ρόλους ζεν πρεμιέ. Γιος δικηγόρου από τη Μάνη, φοίτησε στο σχολείο Μπερζάν και μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία.Έκανε τα πρώτα του βήματα στο θεατρικό σανίδι στις 9 Ιουλίου 1949, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις σε κριτικούς και κοινό: «Παρουσιάστε όπλα. Επιτέλους ένας εραστής στο ελληνικό θέατρο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Χουρμούζιος στην «Καθημερινή».

Η απήχηση του στον γυναικείο πληθυσμό ήταν άνευ προηγουμένου. Στη γοητεία του είχαν υποκύψει μεγάλα γυναικεία ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Έλλη Λαμπέτη, η Αλίκη Γεωργούλη, η Νόνικα Γαληνέα. Έκανε τέσσερις γάμους και απέκτησε δύο παιδιά με την τέταρτη σύζυγό του Βερένα Γκάουερτον, τον Βάσια και τη Γιοχάννα.

Ο Αλέκος Αλεξανδράκης πέθανε στις 8 Νοεμβρίου του 2005, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Διαπεραστικό βλέμμα, στενό πουκάμισο και παντελόνι καμπάνα... Οι γυναίκες παραληρούν στο πέρασμά του. Ο λόγος για τον Νίκο Γαλανό, ο οποίος υπήρξε από τις εμβληματικότερες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου με πορεία σχεδόν 50 χρόνων.

Γεννήθηκε το 1946 και για πρώτη φορά εμφανίστηκε στο θέατρο με τον θίασο της Τζένης Καρέζη. Καθιερώθηκε στον καλλιτεχνικό κόσμο χάρη στο ταλέντο και φυσικά στη γοητεία του. Πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες, με σημαντικές συμπρωταγωνίστριες, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Μαίρη Χρονοπούλου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Ο Νίκος Γαλανός έχασε τη «μάχη» με τον καρκίνο στα 79 του χρόνια. Πέθανε στο σπίτι του στις 19 Μαίου του 2025

Καθιερώθηκε ως ο ο Έλληνας «Τζέιμς Ντιν» του ελληνικού κινηματογράφου. Ο λόγος για τον Φαίδωνα Γεωργίτση, τον ηθοποιό με το πιο υπέροχο και εκφραστικό γαλαζοπράσινο βλέμμα που λάτρευε ο κινηματογραφικός φακός και ξετρέλενε τις θαυμάστριές του.

Ο Φαίδων Γεωργίτσης, άφησε αναμφίβολα το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο με το ταλέντο του στην υποκριτική και την ικανότητά του να μετατρέπει δευτερεύοντες ρόλους σε πρωταγωνιστικούς!

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας στο ησυχαστήριό του, στο σπίτι του στο Κορωπί, αλλά δεν είχε σταματήσει ούτε στιγμή να ασχολείται με τη μεγάλη του αγάπη... την υποκριτική. «Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 χρόνων, έπειτα από πολύμηνη «μάχη» με τον καρκίνο.

Γιάννης Βόγλης

O «σκληρός» του ελληνικού κινηματογράφου, Γιάννης Βόγλης, πρωταγωνίστησε σε σπουδαίες δουλειές του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης,διαγράφοντας πλούσια και επιτυχημένη πορεία, που χαρακτηρίζεται από τη δυναμική και πληθωρική του παρουσία.

Δύο ταινίες σταθμοί στην καριέρα του ήταν: «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» και «Κορίτσια στον ήλιο». Έζησε με τη σύζυγό του Μιράντα για 56 ολόκληρα χρόνια και δήλωνε δημόσια ότι: «Δε με απασχόλησε ποτέ το θέμα "γυναίκες". Ίσως γιατί τη σύζυγό μου την ερωτεύτηκα πολύ νέος, όταν ήμουν ακόμη στη σχολή. Ήταν το σημείο αναφοράς μου».

Ο σπουδαίος ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή στις 20 Απριλίου του 2016, σε ηλικία 79 ετών.

Η πιο χαρακτηριστική ανδρική φωνή του θεάτρου! Ο Γιάννης Φέρτης με την κλασική ανδρική ομορφιά του, αλλά και η κλασική ευγένειά του έγινε ακαταμάχητος στα τέλη της δεκαετίας του ’70.

Σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και στα πρώτα χρόνια της καριέρας του εμφανίστηκε σε παραστάσεις-σταθμούς, όπως «Το γλυκό πουλί της νιότης», στο πλευρό της Μελίνας Μερκούρη. Αρχικά παντρεύτηκε την Ξένια Καλογεροπούλου και με τον κοινό τους θίασο ανέβασαν δεκάδες θεατρικά έργα. Ο δεύτερός του γάμος ήταν με τη Μιμή Ντενίση.

«Έφυγε» από τη ζωή στις 14 Απριλίου του 2024, σε ηλικία 85 χρόνων

Ψηλός, μελαχρινός με χαρακτηριστικά εκφραστικά μάτια, που σαγήνευε τα γυναικεία πλήθη. Ο Σπύρος Φωκάς, γεννημένος το 1937 στην Πάτρα, ξεκίνησε την καριέρα του με μικρούς ρόλους σε ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Μετά τους Έλληνες γοήτευσε και τους ξένους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Συμμετείχε σε δεκάδες ξένες ταινίες, κυρίως ιταλικές, πραγματοποιώντας, μάλιστα κι ένα μικρό πέρασμα από το Χόλιγουντ στο Rambo III, όπου υποδύθηκε έναν μουσουλμάνο ηγέτη των Αφγανών. Ο Σπύρος Φωκάς έκανε τέσσερις γάμους: Ο πρώτος ήταν στα 21 του χρόνια και ο τελευταίος του στα 76.

«Έφυγε» από τη ζωή στις 10 Νοεμβρίου του 2023, σε ηλικία 86 χρόνων.

Αυθεντικός, γοητευτικός, σεμνός και αντιστάρ, ο υπέρμετρα δραματικός Γιώργος Φούντας είχε την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε δευτερόλεπτα από καλόκαρδο άνδρα σε... αγρίμι. Το παιδί του λαού είχε το χάρισμα να κερδίζει τον θεατή και να ταυτίζεται με τις αγωνίες του, κάτι που τον έκανε να ξεχωρίσει και να αποκτήσει πολύ σύντομα την αγάπη του κοινού.

Μέσα από τις σπουδαίες υποκριτικές του ικανότητες και τις σημαντικές διακρίσεις εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, κατάφερε να γίνει λαϊκό ίνδαλμα. Πρωταγωνίστησε σε πάνω από 50 ταινίες, κάποιες από τις οποίες έγραψαν ιστορία, ενώ λίγο έλειψε να υποδυθεί ακόμη και τον Τζέιμς Μποντ.

Ο Γιώργος Φούντας πέθανε στις 28 Νοεμβρίου 2010, σε ηλικία 86 ετών. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο Δημήτρης Χορν, εκτός από ταλαντούχος ηθοποιός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ που πέρασαν ποτέ από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν ένας ιντελεκτουέλ ζεν πρεμιέ της γενιάς του, ο οποίος, όπως είχε εξομολογηθεί, ερωτευόταν συχνά, από μικρό παιδί.

Αποφοίτησε από τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1940 και έως το τέλος της καριέρας του, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, συμμετείχε σε εκατοντάδες θεατρικές παραστάσεις, αλλά και στο σινεμά, ερμηνεύοντας ορισμένους από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους ελληνικών ταινιών.

Ο Δημήτρης Χορν τα τελευταία τέσσερα χρόνια (απ' το 1994), έπασχε από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Τελικά, πέθανε από καρκίνο στις 16 Ιανουαρίου του 1998.

Ο Νίκος Κούρκουλος ήταν μακράν ο πιο γοητευτικός και «φωτεινός» ζεν πρεμιέ που έχει περάσει από το ελληνικό σινεμά. Στα νιάτα του υπήρξε ποδοσφαιριστής στον Παναθηναϊκό και από σύμπτωση πήρε την απόφαση να γίνει ηθοποιός, όπως ο ίδιος έλεγε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στο πλευρό του Μάνου Κατράκη, από την οποία αποφοίτησε το 1958.

Την πρώτη θεατρική του εμφάνιση έκανε στο έργο «H κυρία με τις καμέλιες» με τον θίασο Λαμπέτη – Xορν (1958-59). Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Το 2001 ο ηθοποιός διαγνώστηκε ότι έπασχε από καρκίνο στο ρινοφάρυγγα. Παρά τα προβλήματα υγείας, συνέχισε να αγωνίζεται για το Εθνικό Θέατρο. Απεβίωσε στις 30 Ιανουαρίου του 2007.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης υπήρξε ένας από τους εμβληματικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν είναι τυχαίο,άλλωστε, το χαρακτηριστικό σλόγκαν της εποχής: «Κορίτσια ο Μπάρκουλης»!

Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου 1936. Σπούδασε υποκριτική και κατά την αποφοίτησή του χαρακτηρίστηκε εξαιρετικό ταλέντο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 1956 και στον κινηματογράφο το αμέσως επόμενο έτος. Ένα μικρό διάστημα της ζωής του το πέρασε στις ΗΠΑ, όπου ασχολήθηκε επαγγελματικά με το τραγούδι. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε παντρευτεί τέσσερις φορές και απέκτησε τρία παιδιά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του στάθηκε στο πλάι του η τελευταία σύζυγός του, Μαρία.

Πέθανε στις 23 Αυγούστου 2016 από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα μετά από πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Γόης με αστείρευτο χιούμορ και το πιο λαμπερό χαμόγελο, ο Κώστας Βούτσας μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη από προσφυγική οικογένεια από τους Επιβάτες Ανατολικής Θράκης. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Μακεδονικού Ωδείου απ’ όπου αποφοίτησε το 1953. Απέκτησε πέντε παιδιά και παντρεύτηκε τέσσερις φορές.

Το 2015 ο Κώστας Βουτσάς έκανε σχέση με την 47 χρόνια μικρότερή του ηθοποιό Αλίκη Κατσαβού, με την οποία παντρεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2016.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 88 χρόνων στις 26 Φεβρουαρίου του 2020, έπειτα από 19 ημέρες νοσηλείας.