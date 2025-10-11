Πέθανε η Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, όπως μετέδωσε το People. Η Κίτον, που τιμήθηκε με Όσκαρ για τον ρόλο της στην εμβληματική ρομαντική κομεντί του Γούντι Άλεν «Annie Hall» (1977), υπήρξε μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Από το Μπρόντγουεϊ στον «Νονό»

Η Κίτον ξεκίνησε την καριέρα της στο Μπρόντγουεϊ το 1969, πλάι στον Γούντι Άλεν στο θεατρικό Play It Again, Sam. Λίγα χρόνια αργότερα, καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ μέσα από τον ρόλο της Κέι Άνταμς, της συζύγου του Μάικλ Κορλεόνε, στις ταινίες «The Godfather» (1972) και «The Godfather Part II» (1974) του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Μια καριέρα γεμάτη ρόλους

Η Νταϊάν Κίτον συνέχισε να εντυπωσιάζει με ταινίες όπως Reds, Father of the Bride, The First Wives Club και Something’s Gotta Give, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Με το εκκεντρικό της στυλ, το χιούμορ και τη φυσική της χάρη, έγινε συνώνυμο της αυθεντικότητας και του γυναικείου δυναμισμού στο αμερικανικό σινεμά.

Η παρακαταθήκη της

Πέρα από την υποκριτική, η Κίτον υπήρξε φωτογράφος, συγγραφέας και λάτρης της αρχιτεκτονικής. Άφησε πίσω της μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και μια φιλμική διαδρομή γεμάτη συναίσθημα, ευαισθησία και διαχρονικό στυλ.

