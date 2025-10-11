Πέθανε η Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια

Η θρυλική «Άννι Χολ» του Γούντι Άλεν που άλλαξε το Χόλιγουντ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 23:41 Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού από εμπρηστικό μηχανισμό
11.10.25 , 23:34 Σαρκοζί: Αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν μπει στη φυλακή
11.10.25 , 23:24 Πώς 10χρονη ηρωίδα έσωσε τον αδελφό της από πνιγμό στο Τέξας
11.10.25 , 22:20 Πέθανε η Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια
11.10.25 , 22:02 Θάνατος 27χρονου στρατιώτη στο 424: Ο πατέρας ζητά δικαιοσύνη
11.10.25 , 21:24 Τρίπολη: Μάχη για την όραση του 12χρονου μετά τις μαχαιριές του συμμαθητή
11.10.25 , 20:43 Άγριο ξύλο σε 14χρονο σε Γυμνάσιο για μια λάθος πάσα στο μπάσκετ!
11.10.25 , 20:38 Honda «New Tourer»NT1100: Τα νέα χρώματα που κάνουν την διαφορά
11.10.25 , 20:10 Άγιος Παντελεήμονας: Τον τρίτο ένοικο του διαμερίσματος αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.
11.10.25 , 19:36 Τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ
11.10.25 , 18:46 Πότε πληρώνεται η επιστροφή ενοικίου
11.10.25 , 18:20 Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές
11.10.25 , 18:10 SEAT και CUPRA: Τι άλλαξε τις τελευταίες ώρες
11.10.25 , 17:23 Φόροι, μισθοί, επιδόματα: Το νέο οικονομικό πακέτο για 4 εκατ. Έλληνες
11.10.25 , 17:17 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η οικογενειακή απόδραση και η αγκαλιά με τον γιο της
Έκρηξη στη Λεωφόρο Συγγρού από εμπρηστικό μηχανισμό
Πέθανε η Νταϊάν Κίτον στα 79 της χρόνια
Θάνατος 27χρονου στρατιώτη στο 424: Ο πατέρας ζητά δικαιοσύνη
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η οικογενειακή απόδραση και η αγκαλιά με τον γιο της
Τρίπολη: Μάχη για την όραση του 12χρονου μετά τις μαχαιριές του συμμαθητή
Σαρκοζί: Αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν μπει στη φυλακή
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Τζέικ Μέντγουελ!
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Πώς 10χρονη ηρωίδα έσωσε τον αδελφό της από πνιγμό στο Τέξας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Photo Willy Sanjuan Invision/AP, video AP photos
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, όπως μετέδωσε το People. Η Κίτον, που τιμήθηκε με Όσκαρ για τον ρόλο της στην εμβληματική ρομαντική κομεντί του Γούντι Άλεν «Annie Hall» (1977), υπήρξε μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Από το Μπρόντγουεϊ στον «Νονό»

Η Κίτον ξεκίνησε την καριέρα της στο Μπρόντγουεϊ το 1969, πλάι στον Γούντι Άλεν στο θεατρικό Play It Again, Sam. Λίγα χρόνια αργότερα, καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ μέσα από τον ρόλο της Κέι Άνταμς, της συζύγου του Μάικλ Κορλεόνε, στις ταινίες «The Godfather» (1972) και «The Godfather Part II» (1974) του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Βρέθηκε χαμένο πορτοφόλι της Ντάιαν Κίτον, 50 χρόνια μετά!

Μια καριέρα γεμάτη ρόλους

Η Νταϊάν Κίτον συνέχισε να εντυπωσιάζει με ταινίες όπως Reds, Father of the Bride, The First Wives Club και Something’s Gotta Give, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζακ Νίκολσον. Με το εκκεντρικό της στυλ, το χιούμορ και τη φυσική της χάρη, έγινε συνώνυμο της αυθεντικότητας και του γυναικείου δυναμισμού στο αμερικανικό σινεμά.

Η παρακαταθήκη της

Πέρα από την υποκριτική, η Κίτον υπήρξε φωτογράφος, συγγραφέας και λάτρης της αρχιτεκτονικής. Άφησε πίσω της μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και μια φιλμική διαδρομή γεμάτη συναίσθημα, ευαισθησία και διαχρονικό στυλ.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΑΙΑΝ ΚΙΤΟΝ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΤΑΪΑΝ ΚΙΤΟΝ
 |
ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
 |
ΟΣΚΑΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top