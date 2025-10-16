«Είναι το καλύτερο μου όταν λείπω και δεν ακούω συνέχεια "μπαμπά, μπαμπά"»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χιούμορ, μίλησε για τη σημασία του να έχει κανείς λίγο χρόνο για τον εαυτό του, έστω και για λίγες ώρες μέσα στην εβδομάδα.

Σε μια εποχή που οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι εξαντλητικοί και οι ισορροπίες ανάμεσα σε δουλειά, προσωπική ζωή και οικογένεια μοιάζουν εύθραυστες, η ανάγκη για μικρές αποδράσεις, έστω και προσωρινές, γίνεται απαραίτητη.

«Είναι θέμα συνήθειας όλα αυτά. Ουσιαστικά έρχομαι για κάποιες ώρες. Δηλαδή έρχομαι Τετάρτη απόγευμα και φεύγω Πέμπτη πρωί πρωί γιατί έχω και ραδιοφωνική εκπομπή στο Alpha Radio», εξήγησε ο Λούης Πατσαλίδης στο Happy Day, o οποίος μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα.

Ο Κύπριος Λούης Πατσαλίδης

Το πιο σημαντικό όμως; Το περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια και χαμόγελο λέγοντας πως είναι το καλύτερό του να φεύγει από το σπίτι και εξήγησε τον λόγο: «Είναι το καλύτερο μου όταν λείπω από το σπίτι και δεν ακούω συνέχεια "μπαμπά, μπαμπά". Λούη, Λούη, Λούη».

Άλλωστε, όπως παραδέχεται ο ίδιος, αυτά τα σύντομα διαλείμματα μπορούν να λειτουργήσουν θεραπευτικά, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τη σχέση του: «Νομίζω ότι κάνει και καλό στη σχέση.»

Όπως φαίνεται με αυτό τον τρόπο – απόσταση καταφέρνει να φορτίζει τις μπαταρίες του.

