Άση Μπήλιου: Σελήνη εκτός ελέγχου – Μην πάρεις σοβαρές αποφάσεις σήμερα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 14:03 Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
16.10.25 , 13:54 Σε ποια ομάδα ψάχνουν να βρουν επενδυτές;
16.10.25 , 13:44 Η ταινία «Αντίστροφη Μέτρηση» έρχεται σε Α' Προβολή στο Star
16.10.25 , 13:25 Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
16.10.25 , 13:13 Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!
16.10.25 , 13:05 Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
16.10.25 , 13:01 Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Πήγε να ανάψει το φως στο σχολείο
16.10.25 , 12:59 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 12:58 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
16.10.25 , 12:57 FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
16.10.25 , 12:51 Είστε μακαρονάδες; Δείτε μία νόστιμη και υγιεινή επιλογή
16.10.25 , 12:48 Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία
16.10.25 , 12:46 Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
16.10.25 , 12:34 Άση Μπήλιου: Σελήνη εκτός ελέγχου – Μην πάρεις σοβαρές αποφάσεις σήμερα
16.10.25 , 12:22 ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα για φοροδιαφυγή
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
«Είναι το καλύτερο μου όταν λείπω και δεν ακούω συνέχεια "μπαμπά, μπαμπά"»
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σήμερα, η Σελήνη μάς παίζει... τα δικά της παιχνίδια. Από τις 08:06 το πρωί μέχρι και τις 21:05 το βράδυ, βρίσκεται σε φάση καινής πορείας, μια αστρολογική συγκυρία που επηρεάζει σημαντικά τη ροή της ημέρας μας – και όχι πάντα με τον πιο σταθερό τρόπο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star
«Η Σελήνη σε κενή πορεία είναι η φάση κατά την οποία δεν σχηματίζει καμία σημαντική όψη με άλλους πλανήτες, μέχρι να εισέλθει στο επόμενο ζώδιο. Είναι σαν να «κινείται μόνη της», χωρίς καθοδήγηση, χωρίς σύνδεση με τις υπόλοιπες πλανητικές επιρροές. Αυτό, μεταφράζεται συχνά σε αστάθεια, απρόβλεπτες συμπεριφορές, έλλειψη συγκέντρωσης και συναισθηματική ρευστότητα», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ακατάλληλη για νέα ξεκινήματα, σοβαρές αποφάσεις ή δεσμευτικές κινήσεις όπως: υπογραφή συμβολαίων, αγορές ακριβών πραγμάτων, επιχειρηματικές συμφωνίες,  σημαντικές συζητήσεις ή ενάρξεις. Αν μπορείς, μετάθεσε τέτοιου τύπου ενέργειες για την αυριανή ημέρα», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Στις 21:05, η Σελήνη αφήνει την κενή πορεία και εισέρχεται στο ζώδιο της Παρθένου, φέρνοντας μια πιο πρακτική και οργανωτική ενέργεια. Όμως, λίγο μετά, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει ξαφνικές ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top