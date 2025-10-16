Άση Μπήλιου: Σελήνη εκτός ελέγχου – Μην πάρεις σοβαρές αποφάσεις σήμερα

Σήμερα, η Σελήνη μάς παίζει... τα δικά της παιχνίδια. Από τις 08:06 το πρωί μέχρι και τις 21:05 το βράδυ, βρίσκεται σε φάση καινής πορείας, μια αστρολογική συγκυρία που επηρεάζει σημαντικά τη ροή της ημέρας μας – και όχι πάντα με τον πιο σταθερό τρόπο.

«Η Σελήνη σε κενή πορεία είναι η φάση κατά την οποία δεν σχηματίζει καμία σημαντική όψη με άλλους πλανήτες, μέχρι να εισέλθει στο επόμενο ζώδιο. Είναι σαν να «κινείται μόνη της», χωρίς καθοδήγηση, χωρίς σύνδεση με τις υπόλοιπες πλανητικές επιρροές. Αυτό, μεταφράζεται συχνά σε αστάθεια, απρόβλεπτες συμπεριφορές, έλλειψη συγκέντρωσης και συναισθηματική ρευστότητα», είπε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Η συγκεκριμένη περίοδος είναι ακατάλληλη για νέα ξεκινήματα, σοβαρές αποφάσεις ή δεσμευτικές κινήσεις όπως: υπογραφή συμβολαίων, αγορές ακριβών πραγμάτων, επιχειρηματικές συμφωνίες, σημαντικές συζητήσεις ή ενάρξεις. Αν μπορείς, μετάθεσε τέτοιου τύπου ενέργειες για την αυριανή ημέρα», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Στις 21:05, η Σελήνη αφήνει την κενή πορεία και εισέρχεται στο ζώδιο της Παρθένου, φέρνοντας μια πιο πρακτική και οργανωτική ενέργεια. Όμως, λίγο μετά, σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό στους Διδύμους, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει ξαφνικές ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις.



