FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό

Δείτε ανάλυτικά όλες τις λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 14:03 Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
16.10.25 , 14:00 Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
16.10.25 , 13:54 Σε ποια ομάδα ψάχνουν να βρουν επενδυτές;
16.10.25 , 13:44 Η ταινία «Αντίστροφη Μέτρηση» έρχεται σε Α' Προβολή στο Star
16.10.25 , 13:25 Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
16.10.25 , 13:13 Η μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων για το ποδήλατο επιστρέφει!
16.10.25 , 13:05 Bella και Gigi Hadid «έκλεψαν» την παράσταση στο Victoria’s Secret Show
16.10.25 , 13:01 Χαλκίδα: Μαθήτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Πήγε να ανάψει το φως στο σχολείο
16.10.25 , 12:59 Οι ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά που έκαναν τις γυναίκες να «παραληρούν»
16.10.25 , 12:58 Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη στο Μέγαρο για τον Μίκη
16.10.25 , 12:57 FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
16.10.25 , 12:51 Είστε μακαρονάδες; Δείτε μία νόστιμη και υγιεινή επιλογή
16.10.25 , 12:48 Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι το 2030 για πόλεμο με τη Ρωσία
16.10.25 , 12:46 Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
16.10.25 , 12:34 Άση Μπήλιου: Σελήνη εκτός ελέγχου – Μην πάρεις σοβαρές αποφάσεις σήμερα
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
Ήταν κούκλα από μικρή - Αναγνωρίζετε τη γνωστή ηθοποιό;
«Είναι το καλύτερο μου όταν λείπω και δεν ακούω συνέχεια "μπαμπά, μπαμπά"»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το FIAT Pandina αποτελεί την εξέλιξη του θρυλικού Panda και διακρίνεται για την ευελιξία, την οικονομία και το στιλ.Το νέο μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελίες στα επίπεδα εξοπλισμού Icon και Cross, με €15.490 και €16.990 αντίστοιχα.

FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό

Ο εξοπλισμός του Icon περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 7” με τρεις επιλογές απεικόνισης, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για τον έλεγχο του ηχοσυστήματος και των συστημάτων ADAS που περιλαμβάνουν αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας. Επιπλέον υπάρχουν στάνταρ cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.

FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
Η πιο δυναμική έκδοση Cross διαθέτει επιπλέον της Icon λεπτομέρειες που δίνουν off-road ύφος, τροχούς 15”, φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Στο εσωτερικό τη διαφορά κάνουν οι επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

FIAT Pandina: Με εισαγωγική τιμή 15.490 ευρώ και πλούσιο εξοπλισμό
Την κίνηση του FIAT Pandina εξασφαλίζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με κιβώτιο έξι σχέσεων διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει. Ταυτόχρονα το μοντέλο εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο Δακτύλιο, ενώ συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύησης μηχανικών μερών και οδικής βοήθειας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FIAT
 |
FIAT PANDINA
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top