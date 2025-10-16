Η ταινία «Αντίστροφη Μέτρηση» έρχεται σε Α' Προβολή στο Star

Το αστυνομικό θρίλερ «Αντίστροφη Μέτρηση» έρχεται την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 22:40 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

Ο Αμερικανός Ματ Τέρνερ, στέλεχος τράπεζας και οικογενειάρχης με έδρα το Βερολίνο, ξεκινά άλλη μια ημέρα του πηγαίνοντας τα παιδιά του στο σχολείο.

Καθώς οδηγεί, δέχεται μια ανώνυμη κλήση από κάποιο τηλέφωνο, που βρίσκει μέσα στο αυτοκίνητό του. Μια άγνωστη φωνή τον πληροφορεί ότι υπάρχει βόμβα κάτω από το κάθισμά του και ότι έχει λίγες ώρες διορία για να του μεταφέρει 208 εκατομμύρια ευρώ, παίζοντας μαζί του ένα παιχνίδι ταχύτητας υπό ανεξέλεγκτους όρους.

Εάν επιλέξει να σηκωθεί ή βγουν τα παιδιά από το αυτοκίνητο, η βόμβα θα εκραγεί…

Η ταινία είναι remake της ισπανικής ταινίας El Desconocido του Ντάνι Ντε Λα Τόρε. Για την ακρίβεια είναι το τρίτο remake της ταινίας, ακολουθώντας το γερμανικό Steig. Nicht. Aus! (2018) και το κορεατικό Balsinjehan (2021).



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νιμρόντ Αντάλ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Λίαμ Νίσον, Mάθιου Μοντίν, Έμπεθ Ντάβιτζ

