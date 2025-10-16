Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη στην Ιταλία μαζί με τη σύζυγό του, Μίλιτσα

Ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μίλιτσα Τάσιτς συνελήφθησαν στη Μπολόνια της Ιταλίας, καθώς επιτέθηκαν σε διασώστες.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού και η καλλονή σύζυγός του, σύμφωνα με δημοσίευμα ιταλικού μέσου, επιτέθηκαν άγρια σε πλήρωμα ασθενοφόρου γιατί είχε κλείσει δρόμο της πόλης.

Ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μίλιτσα Τάσιτς / Eurokinissi (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ)

Πιο συγκεκριμένα, ο παίκτης που φέτος αγωνίζεται με τη Βίρτους Μπολόνια οδηγούσε κοντά στο γήπεδο της ομάδας του όταν συνάντησε μπροστά του ακινητοποιημένο ασθενοφόρο που είχε διακόψει την κυκλοφορία στη σημείο λόγω έκτακτου περιστατικού.

Φαίνεται πως ο Βιλντόζα, που είχε μαζί στο αμάξι και την σύζυγό του, έχασε την υπομονή του και άρχισε να αναβοσβήνει τα φώτα στο ασθενοφόρο. Μάλιστα, δεν άργησε να βγει από το όχημα και να εξυβρίσει το πλήρωμα. Ο μπασκετμπολίστας και το ασθενοφόρο συναντήθηκαν άλλη μια φορά σε άλλο σημείο της πόλης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βιλντόζα προσπάθησε με μανούβρες να προσπεράσει το ασθενοφόρο και να εμποδίσει την κίνησή του.

Μπλεξίματα για τον Λούκα Βιλντόζα / Eurokinissi (KLODIAN LATO)

Το ασθενοφόρο σταμάτησε με το πλήρωμα να βγαίνει έξω και μέλη του να ρωτούν τον Αργεντινό παίκτη για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Εκείνος φαίνεται πως έπιασε από το λαιμό έναν άνδρα, ενώ η σύζυγός του δεν έμεινε αμέτοχη. Έπιασε και τράβηξε τα μαλλιά ενός διασώστη, με τον καβγά να παίρνει διαστάσεις.

Την ώρα εκείνη από το σημείο περνούσε ένα περιπολικό που γρήγορα σταμάτησε για να δει τι ακριβώς συνέβαινε.

Τόσο ο Λούκα Βιλντόζα όσο και η Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.