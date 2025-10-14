Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στην Ελλάδα!»

Όσα εξομολογήθηκε ο σούπερσταρ του NBA σε συνέντευξή του

Αθλητικα
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου σε μια ελληνική ομάδα, εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω» / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ο σούπερσταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πορεία του στο μπάσκετ, τις δυσκολίες, και το στήσιμο μιας αξιοζήλευτης καριέρας.

Επιπρόσθετα, αποκάλυψε ότι δε θα ήθελε να μείνει μόνιμα στην Αμερική. Συγκεκριμένα είπε ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα: «Σίγουρα μέχρι τα 36-38 θα ήθελα να παίζω στο NBA. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου σε μια ελληνική ομάδα. Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω. Στον Φιλαθλητικό, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον Άρη, θα δούμε. Θα μου άρεσε μετά να γίνω και προπονητής...»

 

