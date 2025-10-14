Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση από καρδιάς στο Breakfast@star

14.10.25 , 11:24 Σταμούλης: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»
Celebrities & Gossip Νεα
Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον γάμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Οδυσσέας Σταμούλης βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του, καθώς πριν λίγες ημέρες παντρεύτηκε τη σύντροφό του με την οποία είναι μαζί εδώ και δέκα χρόνια.

Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο δύο χρόνια μετά τον θάνατο του γιου

«Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί μόλις τελειώσαμε την πρεμιέρα μας στο υπέροχο θεατράκι μας, και πήγε εξαιρετικά. Αλλά είμαι και χαρούμενος για το προχθεσινό γεγονός …παντρεύτηκα τη γυναίκα που αγαπώ», είπε χαμογελώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star.

Ο πολιτικός γάμος του Οδυσσέα Σταμούλη

Ο ηθοποιός εξήγησε πως ο γάμος τους είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, όμως καθυστέρησε εξαιτίας τραγικών γεγονότων που σημάδεψαν τη ζωή του.

 «Ο χαμός του παιδιού δεν ξεπερνιέται ποτέ»

Με φωνή γεμάτη συναίσθημα, ο αναφέρθηκε στην απώλεια του παιδιού του, πριν από δυο χρόνια στην Ικαρία,  ένα γεγονός που, όπως είπε, τον συντροφεύει καθημερινά: «Ο χαμός του παιδιού είναι κάτι που τελικά δεν ξεπερνιέται ποτέ. Είναι μια πληγή που στην επιφάνειά της μοιάζει να επουλώνεται, αλλά στην πραγματικότητα βαθαίνει. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην είναι στη σκέψη μου. Ό,τι κι αν κάνεις, πάντα είναι εκεί.»

Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»

Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»

Με συγκίνηση μίλησε και για τη σύντροφό του, η οποία στάθηκε στο πλευρό του στα πιο δύσκολα: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα δίπλα μου. Το παιδάκι μου την είχε σαν δεύτερη μητέρα, γιατί είχαμε φτιάξει μια όμορφη κατάσταση και το είχαμε μαζί μας τρεις μέρες την εβδομάδα. Στηρίχτηκα πάνω της απόλυτα.»

«Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα χωρίς να θυμηθώ το παιδί μου»

Σε μια από τις πιο συγκινητικές του εξομολογήσεις, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ακόμη και οι πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας του θυμίζουν το παιδί του: «Δεν μπορώ να δω τα σύννεφα, γιατί θυμάμαι τις φορές που δίναμε ονόματα μαζί τους. Είναι πράγματα που δε φεύγουν ποτέ. Απλώς προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου όσο μπορείς.»

Ο πολιτικός γάμος του Οδυσσέα Σταμούλη

Παρά τις δυσκολίες, ο Οδυσσέας Σταμούλης δηλώνει ευγνώμων για τη γυναίκα του και τη σχέση τους, που βασίζεται σε βαθιά αγάπη: «Με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια. Είναι η δύναμή μου. Κάνουμε ακόμα όνειρα μαζί, κι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όπως είπα και πριν, όνειρα επιτρέπεται να κάνεις. Αλλά για εμάς όλα πια γυρίζουν γύρω από μία λέξη… γαλήνη.»

Ο ξαφνικός χαμός του γιου του 

Το καλοκαίρι του 2023 ο γνωστός ηθοποιός βίωσε την μεγαλύτερη απώλεια της ζωής του, καθώς έχασε τον 11χρονο γιο του από πνιγμό.
Συγγενείς και φίλοι αναζητούσαν στην Ικαρία το νεαρό αγόρι που είχε κατευθυνθεί προς την παραλία να κολυμπήσει.

Ο 11χρονος  μπήκε μέσα στο νερό όπου και μπλέχτηκε στο σκοινί της σημαδούρας, η οποία δείχνει ότι απαγορεύεται το κολύμπι στην παραλία.

«Το 2023 ήταν για εμένα μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, για αυτό ας την αφήσουμε να πάει από εκεί που ήρθε. Μετά την απώλεια του γιου μου, συνειδητοποίησα ότι όλοι οι δρόμοι των ανθρώπων είναι μοναχικοί τελικά», είχε πει.


ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
 |
BREAFAST@STAR
