Σταμούλης για σύζυγο: «Eίμαστε 10 χρόνια μαζί.Την αγαπούσε πολύ ο γιος μου»

Οδυσσέας Σταμούλης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον πολιτικό γάμο με την επί 10 χρόνια σύντροφό του/ βίντεο Happy Day

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε ο Οδυσσέας Σταμούλης, δύο χρόνια μετά την τραγική απώλεια του 11χρονου γιου του στους Φούρνους.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είναι ζευγάρι με τη σύζυγό του -πλέον-, Κωνσταντίνα, εδώ και περίπου 10 χρόνια και ο γιος του της είχε μεγάλη αδυναμία.

Ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε με πολιιτικό γάμο τη σύντροφό του

«Με αυτή την κοπέλα εγώ είμαι κοντά 10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που θα είχε γίνει εδώ και καιρό, αλλά μας πρόλαβαν άλλα γεγονότα κι έτσι το καθυστερήσαμε. Όμως, έπρεπε πια να κλείσει αυτό ο κύκλος», είπε ο Οδυσσέας Σταμούλης στην εκπομπή Happy Day.

«Νομίζω κιόλας, αν μας βλέπει από πουθενά ο Χρηστάκης, επειδή την αγαπούσε πολύ και την είχε σαν δεύτερη μάνα του κι αυτός θα χαίρεται μαζί μας», συμπλήρωσε.

Ο 65χρονος ηθοποιός έχει κάνει δύο γάμους στο παρελθόν κι έχει δύο διαζύγια. Ο πρώτος ήταν με την αείμνηστη ηθοποιό Κάτια Νικολαΐδου.

Με τη σύζυγό του από τον δεύτερο γάμο του ήταν μαζί περίπου 13 χρόνια κι απέκτησαν έναν γιο.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει αρκετά χρόνια πριν την τραγωδία στους Φούρνους, τον πνιγμό του γιου τους, το 2023.

