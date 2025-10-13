«Σε αγαπώ, έρχεσαι σπίτι»: Οι όμηροι μιλούν με τους γονείς τους στο Ισραήλ

Οι πρώτες εικόνες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Χ (Zvika Klein)
Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και οι υπόλοιποι 13 εν ζωή όμηροι / ΕΡΤ
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ, όπου μετά από δύο χρόνια ομηρίας, οι απαχθέντες επιστρέφουν στην πατρίδα τους μέσα σε κλίμα συγκίνησης για όλη τη χώρα. 

Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς

Οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς είναι οι: Matan Angrest, Gali και Ziv Berman, Alon Ahel, Eitan Mor, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran.

Τα αδέρφια Gali and Ziv Bermam:

O Alon Ahel:

O Guy Gilboa Dalal:

O Matan Angrest:

O Eitan Mor:

O Omri Miran:

Στα χέρια των IDF βρίσκονται και οι υπόλοιποι 13 Ισραηλινοί όμηροι: Πρόκειται για τους Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio και Ariel Cunio.

Το Φόρουμ των οικογενειών Ισραηλινών ομήρων σημείωσε σήμερα πως ο αγώνας του "δεν έχει τελειώσει" και "δεν θα σταματήσει".

«Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει. Δε θα σταματήσει έως ότου και ο τελευταίος όμηρος βρεθεί και παραδοθεί για να ταφεί με αξιοπρέπεια. Είναι ηθικό μας καθήκον. Μόνον τότε ο λαός του Ισραήλ θα είναι πλήρης», αναφέρει.

Βιντεοκλήσεις με τις οικογένειές τους    

Ισραηλινοί όμηροι είχαν σήμερα τις πρώτες συνομιλίες με τις οικογένειές τους μετά από δύο εφιαλτικά χρόνια.

Σε ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ μιλάει με βιντεοκλήση με τον γιο της. «Ματάν, δεν θα το πιστέψεις, αγάπη μου, θα είσαι καλά. Δεν υπάρχει πια πόλεμος. Επιστρέφετε σπίτι. Όλοι εσείς, αγάπη μου, αγάπη μου, τελείωσε. Αυτό είναι όλο, επιστρέφεις σπίτι, αγάπη μου, σ’ αγαπώ», λέει η μητέρα αναμένοντας τη μεγάλη στιγμή που θα κρατήσει τον γιο της στα χέρια της, δύο χρόνια μετά την απαγωγή του από τη Χαμάς.

Η μητέρα του Rom Braslavski ουρλιάζει από χαρά ενώ μιλά στον όμηρο γιο της μετά από δύο χρόνια.

H οικογένεια του ομήρου Matan Angrest, τον παρακολουθεί καθώς επιστρέφει μετά από δύο χρόνια αιχμαλωσίας

Όλα τα βλέμματα στην Αίγυπτο

Σε δήλωση για την απελευθέρωση των ομήρων, προχώρησε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. «Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή απόλυτης χαράς για αυτές τις οικογένειες. Και μια στιγμή ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Σημαίνει ότι μπορεί να γυρίσει μια σελίδα. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσει», σημειώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

ομήροi που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Πανηγυρισμοί στο Τελ Αβίβ / AP

«Η Ευρώπη υποστηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας που τερματίζει τον πόλεμο σήμερα στο Σαρμ ελ-Σέιχ θα αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία της με όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ειδικότερα, παρέχοντας υποστήριξη στη διακυβέρνηση και για τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.Θα αποτελέσουμε ενεργό δύναμη εντός της Ομάδας Παλαιστινίων Δωρητών. Και θα παρέχουμε χρηματοδότηση από την ΕΕ για την ανοικοδόμηση της Γάζας», κατέληξε.

Ο Κόστα εκπροσωπεί την ΕΕ στην Αίγυπτο

Την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κόστα αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να παραστεί ως εκπρόσωπος της Ένωσης στην τελετή του Σχεδίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή.

Η πρόσκληση καταλήγει στο πρωτόκολλο, καθώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπερτερεί τόσο του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του ύπατου εκπροσώπου όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση. O πρόεδρος του Συμβουλίου έχει καθεστώς «αρχηγού κράτους» σε τρίτες χώρες, ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής έχει καθεστώς «αρχηγού κυβέρνησης», δηλαδή πρόεδρος έναντι πρωθυπουργού.

Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου επισημαίνει ότι «το σχέδιο προσφέρει μια πραγματική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, και η ΕΕ είναι πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη αυτών των προσπαθειών και στη συμβολή στην εφαρμογή της».

Ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ       

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που θα διεξαχθεί αργότερα σήμερα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, δήλωσε εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός κρατικός σταθμός Kan είχε μεταδώσει λίγο νωρίτερα ότι ο Νετανιάχου αναμένεται στη σύνοδο αυτή, ενώ πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι. 

Η αιγυπτιακή προεδρία διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά με τον αλ Σίσι.
 

