Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τρίτη 14 Οκτωβρίου με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.
Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχουν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφορές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που θα λειτουργήσουν.
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Απεργία 14/10: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
- Μετρό (γραμμές 1, 2, 3) και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00, με στόχο να εξυπηρετήσουν όσους συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
- Τραμ: Συμμετέχει στην απεργία με αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
- Οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει δρομολόγια τρένων και προαστιακού.
Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία τα λεωφορεία της Αθήνας. Για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ. Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.
Απεργία 14/10: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Στην 24ωρη απεργία θα συμμετέχουν και τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.
Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων, καθώς χωρίς ρυμουλκά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν βασικοί χειρισμοί στα λιμάνια.
ΑΔΕΔΥ: Τα βασικά αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης
- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο
- Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού
- Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές
- Κατάργηση της εισφοράς 2%
- Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017
- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
- Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου
Η ΓΣΕΕ από την πλευρά της καλεί σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11:00, ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας.
Στις κινητοποιήσει θα συμμετάσχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.