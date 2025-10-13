Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία

24ωρη απεργία αύριο από ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Αθήνας για το εργασιακό νομοσχέδιο / ERT

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Τρίτη 14 Οκτωβρίου με αφορμή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ θα συμμετέχουν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφορές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που θα λειτουργήσουν.

Απεργία 14/10: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Μετρό (γραμμές 1, 2, 3) και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00 , με στόχο να εξυπηρετήσουν όσους συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

και θα λειτουργήσουν από τις , με στόχο να εξυπηρετήσουν όσους συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Τραμ : Συμμετέχει στην απεργία με αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.

: Συμμετέχει στην απεργία με αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας. Οι σιδηροδρομικοί συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει δρομολόγια τρένων και προαστιακού.

συμμετέχουν με 24ωρη απεργία, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία τα λεωφορεία της Αθήνας. Για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ. Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Απεργία 14/10: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Στην 24ωρη απεργία θα συμμετέχουν και τα σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων, καθώς χωρίς ρυμουλκά δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν βασικοί χειρισμοί στα λιμάνια.

ΑΔΕΔΥ: Τα βασικά αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Κατάργηση της εισφοράς 2%

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Η ΓΣΕΕ από την πλευρά της καλεί σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 11:00, ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας.

Στις κινητοποιήσει θα συμμετάσχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.