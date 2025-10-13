Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα της κόρης της & η μετακόμιση μόνιμα στην Κρήτη

Τι είπε για τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης

Παυλίνα Βουλγαράκη: Το όνομα που θα δώσει στην κόρης της και η μετακόμιση στην Κρήτη/ βίντεο Happy Day
Μαμά είναι εδώ και λίγους μήνες η Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία με αφορμή τη συναυλία της στο Κατράκειο, αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στην κόρη της. 

Παυλίνα Βουλγαράκη: Το υπέροχο νανούρισμα στη 2,5 μηνών κορούλα της

«Το όνομα της κόρης μας θα είναι Ερωφίλη, είναι το όνομα της γιαγιάς του συντρόφου μου. Ήθελα ένα κρητικό όνομα κι επίσης το "Ε" είναι το αγαπημένο μου γράμμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάποιος να έχει αγαπημένο γράμμα, εγώ έχω κι είναι το Ε», αποκάλυψε στο Happy Day.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως σκοπεύει με τον σύντροφό της, Στέφανο, να μετακομίσουν μόνιμα στην Κρήτη. «Από όταν έμεινα έγκυος, μετακομίσαμε στην Αθήνα, γιατί ήταν ο γιατρός μου εδώ. Σιγά σιγά θα πάμε προς Κρήτη, αλλά όχι ακόμα. Να μπούμε λίγο σε ρυθμούς με το μωρό να μεγαλώσει λίγο και θα πάμε», εξήγησε.

Ο σύντροφος της Παυλίνας Βουλγαράκη εργάζεται στον ξενοδοχειακό κλάδ και κατάγεται από την Κρήτη. Το ζευγάρι είναι δύο χρόνια μαζί και κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παυλίνα Βουλγαράκη: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον σύντροφό της

Όπως αποκάλυψε η Παυλίνα Βουλγαράκη δε σκέφτονται να κάνουν θρησκευτικό γάμο και το σύμφωνο συμβίωσης που υπέγραψαν, έγινε για καθαρά πρακτικούς λόγους. 

Η τότε εγκυμονούσα Παυλίνα Βουλγαράκη με τον σύντρτοφό της, Στέφανο, τον Μάρτιο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Παρότι με ερωτεύτηκε ενώ τραγουδούσα, τις προάλλες που τραγουδούσα ένα τραγούδι της Αλεξίου, μου είπε "σταμάτα λίγο". Δεν τον νοιάζει καθόλου...», σχολίασε.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη γέννησε την κόρη της στις 30 Μαΐου 2025 και το κοριτσάκι είναι σήμερα περίοπου 4 μηνών. H τραγουδίστρια είναι το ένα από τα τέσσεραι παιδιά του πρώην υπουργού Γιώργου Βουλγαράκη και της Κατερίνα Πέλεκη. Έχει άλλα τρία αδέλφια, με τα οποία είναι πολύ δεμένη. 

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΟΝΟΜΑ
 |
ΜΑΜΑ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
 |
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
