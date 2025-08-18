Παυλίνα Βουλγαράκη: Το υπέροχο νανούρισμα στη 2,5 μηνών κορούλα της

Η Παυλίνα Βουλγαράκη διανύει μία από τις πιο όμορφες και σημαντικές περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από λίγο καιρό έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Η γνωστή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, που ήρθε να ολοκληρώσει την προσωπική της ευτυχία.

Η γνωστή ερμηνεύτρια έχει δημιουργήσει μια οικογένεια με τον σύντροφό της, ο οποίος κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι δυο τους επισφράγισαν τον έρωτά τους με σύμφωνο συμβίωσης και σχεδιάζουν στο μέλλον να τελέσουν έναν θρησκευτικό γάμο, που θα συνδυαστεί με τη βάπτιση του γιου τους.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη δεν κρύβει την ευτυχία της και συχνά μοιράζεται με τους followers της στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα.

Πρόσφατα, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό βίντεο, όπου τραγουδάει νανουρίζοντας το μωράκι της μπροστά από μια πισίνα.

Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στίχους που εκφράζουν τα συναισθήματά της: «Σύ μ’έμαθες πώς αγαπούν. Πώς παίζουν, πώς γελούνε. Μάθε με τώρα δύο καρδιές πώς ζουν σαν χωριστούνε».

Με αυτό τον τρόπο, η Παυλίνα Βουλγαράκη εκφράζει την αγάπη της για το παιδί της και αναδεικνύει τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που έχει αναπτύξει μαζί του.