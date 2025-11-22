Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίων Βαλλεριανού Κικιλίας και Τιβουρτίου, Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου και Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη.

Η Αγία Κικιλία ήταν Ρωμαία παρθενομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, που μαρτύρησε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Βαλεριανό και τον αδελφό του Τιβούρτιο είτε επί αυτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου (161-180) είτε επί αυτοκράτορος Αλεξάνδρου Σεβήρου (222-235).

Αγία Κικιλία

Η μνήμη της τιμάται σε Ανατολή και Δύση στις 22 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν στη χώρα μας όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Κικιλία ή Καικιλία, Βαλεριανός και Βαλεριάνα, Βαλέριος και Βαλέρια.

Θρυλείται ότι κατά τη στιγμή του μαρτυρίου της, η Κικιλία ανέπεμπε ύμνους προς τον Κύριον, γι' αυτό κι έχει ανακηρυχθεί από την Καθολική Εκκλησία προστάτιδα αγία των μουσικών. Γνωστοί και σπουδαίοι συνθέτες της λόγιας μουσικής (Πέρσελ, Χέντελ, Σαρπεντιέ, Σπορ, Λιστ, Γκουνό, Μπρίτεν, Φίνζι κ.ά.) έχουν γράψει έργα στη μνήμη της.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Βαλέριος, Βαλεριανός, Βάλιος
  • Βαλέρια, Βαλεριάνα, Βάλια
  • Σεσίλια, Κεκίλια, Κικίλια
  • Φιλήμων, Φιλήμονας
  • Φιλημονή, Φιλημόνα, Φλημόνα
  • Ιάκωβος*
  • Ιακωβίνα, Ζακελίνα *
  • Γιακουμής *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:13 και θα δύσει στις 18:09. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 56 λεπτά.

Σελήνη 1.9 ημερών

