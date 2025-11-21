Άση Μπήλιου: Η παντοκρατορία των ζωδίων του νερού & η επίδραση

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

21.11.25 , 14:48 Άση Μπήλιου: Η παντοκρατορία των ζωδίων του νερού & η επίδραση
STAR.GR
Media
Αστρολογικές ανατροπές σύμφωνα με την Άση Μπήλιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις αστρολογικές της προβλέψεις για το Παρασκευοσαββατοκύριακο έκανε η  Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Breakfast@star.

H έγκριτη αστρολόγος εξηγεί ότι αυτή την περίοδο παρατηρείται έντονη παρουσία πλανητών... παντοκρατορία στα ζώδια του νερού, με κύριους παράγοντες ανάδρομο Ερμή στον Σκορπιό, Ποσειδώνα και Κρόνο στους Ιχθύς, αλλά και τον ανάδρομο Δία στον Καρκίνο.

Τα ζώδια του νερού (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς) χαρακτηρίζονται από έντονα συναισθήματα και εσωτερική ψυχολογία, και επηρεάζονται πιο άμεσα από τις τρέχουσες πλανητικές κινήσεις. 

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Η Άση Μπήλιου  τονίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό αστρολογικό χάρτη. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος είναι π.χ. Ταύρος, η παρουσία πλανητών σε ζώδια του νερού μπορεί να επηρεάζει ιδιαίτερα τη διάθεση και τις αποφάσεις του.

Αντίθετα, τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς μπορεί να βιώνουν δυσκολίες λόγω αυτής της έντονης πλανητικής συγκέντρωσης, αλλά, όπως επισημαίνει, η περίοδος αυτή δεν θα διαρκέσει πολύ.

Αλλαγές από τον Ήλιο στον Τοξότη

Από αύριο, με την είσοδο του Ήλιου στον Τοξότη, η αστρολόγος προαναγγέλλει αλλαγές στη διάθεση και τη γενικότερη ενέργεια της εβδομάδας.

Αυτή η μετακίνηση θα φέρει περισσότερη αισιοδοξία και θα μειώσει την ένταση που παρατηρείται σήμερα και τις τελευταίες μέρες.

Σημερινές εντάσεις και αντιπαραθέσεις

Η Άση εξηγεί ότι η ημέρα σήμερα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ένταση λόγω της θέσης του Ήλιου στον Σκορπιό και της Σελήνης στον Τοξότη, που βρίσκεται σε σύνοδο με τον Άρη. 

Οι αντιπαραθέσεις και οι μικρές εντάσεις είναι φυσιολογικές, αλλά, όπως τονίζει, η επόμενη εβδομάδα θα φέρει πιο ήρεμες εξελίξεις.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Back to Top