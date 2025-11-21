Πεντανόστιμο καλτσόνε λαχανικών με φρέσκα μανιτάρια

Άλλη μία συνταγή του Γιώργου Ρήγα που θα λατρέψετε

Συνταγες
Πρώτη Δημοσίευση: 21.11.25, 14:02
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σνακ που μπορούμε να καταναλώσουμε όλες τις ώρες της μέρας: ως πρωϊνό μαζί με τον καφέ μας, ως κυρίως γεύμα, αλλά και ως ορεκτικό λίγο πριν από το κυρίως πιάτο μας, ετοίμασε το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Λαχταριστή κιμαδόπιτα με λαχανικά και τυριά

O σεφ μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε πεντανόστιμο καλτσόνε με πιπεριές και φρέσκα μανιτάρια.

 

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές του Star τη διαδικασία.

Καλτσόνε με πιπεριές και φρέσκα μανιτάρια 

Υλικά της Συνταγής

Για τη ζύμη

• 400 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
• 7 γρ. ξηρή μαγιά
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. αλάτι
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 230 ml χλιαρό νερό
Για τη γέμιση:
 • 1 κόκκινη πιπεριά 
• 1 πράσινη πιπεριά
• 150 γρ. μανιτάρια φρέσκα
• 1 μικρή ντομάτα
• 200 γρ. γραμ. κίτρινο τυρί 
• 150 γρ. μοτσαρέλα τριμμένη 
• 50 γρ. φέτα
 • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Ρίγανη, αλάτι, πιπέρι
 

Εκτέλεση της Συνταγής

 

Ζύμη: 1. Σε μπολ βάζεις το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύεις και αφήνεις 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. 2. Προσθέτεις το αλεύρι, το αλάτι και το ελαιόλαδο. Ζυμώνεις 5–6 λεπτά μέχρι να έχεις μαλακή, ελαστική ζύμη. 3. Σκεπάζεις και αφήνεις να φουσκώσει 1 ώρα.

Γέμιση: 1. Σωτάρεις σε τηγάνι με ελαιόλαδο τα μανιτάρια και τις πιπεριές για 5–6 λεπτά να μαλακώσουν. 2. Ρίχνεις την ντομάτα, λίγο αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. 3. Αφήνεις να κρυώσουν. 4. Προσθέτεις τα τυριά (και κράτα λίγο για από πάνω).

 Πλάσιμο: 1. Χώρισε τη ζύμη στα δύο. 2. Άνοιξε κάθε κομμάτι σε στρογγυλό δίσκο (20–22 εκ.). 3. Βάλε γέμιση στη μισή πλευρά, άφησε περιθώριο στις άκρες. 4. Δίπλωσε σαν μισοφέγγαρο και πίεσε καλά τις άκρες με πιρούνι ή γύρισέ τες προς τα μέσα. 5. Άλειψε με λίγο ελαιόλαδο από πάνω.

Ψήσιμο: • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C (αέρα) για 20–25 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει. • Μπορείς, αν θέλεις, τα τελευταία 5 λεπτά να ρίξεις λίγο επιπλέον τυρί πάνω στο καλτσόνε. 

Δείτε το Breakfast@Star 
 

