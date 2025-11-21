Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα για τον 6χρονο

Μάρτυρας περιέγραψε πώς η δασκάλα σε έξαλλη κατάσταση έλεγε ότι τη θώπευσε ένας 6χρονος μαθητής - Βίντεο Mega

Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Λουτράκι, όπου μια δασκάλα κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε.

Η δασκάλα αρχικά κατήγγειλε τον μικρό μαθητή στον διευθυντή του σχολείου, με τον ίδιο να της λέει ότι πρόκειται για ένα μικρό παιδί και απαιτείται ο ενδεδειγμένος εκπαιδευτικός τρόπος χειρισμού του περιστατικού.

Μάρτυρας που μίλησε στο Buongiorno, περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό στο σχολείο του Λουτρακίου.

«Η δασκάλα αυτή ένα πρωί δήλωσε ότι ενώ έκανε μάθημα ένας μαθητής, ένα αγόρι στο τμήμα της Α’ Δημοτικού, 6 χρονών, τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν. Προσπάθησαν οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί της, να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση. Ωστόσο αυτή επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε “όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου”», είπε η μάρτυρας.

H δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε απομακρύνθηκε από το σχολείο

Σύμφωνα με την ίδια, οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, αλλά εκείνη ήταν ανένδοτη και δεν άκουγε κανέναν.

«Όλοι προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, λέγοντάς της πως καθημερινά συμβαίνει το ίδιο σε χιλιάδες δασκάλους, ειδικά σε τόσο μικρές ηλικίες, αλλά αυτή δεν ήθελε ούτε να το ακούσει, ούτε να το ενστερνιστεί. Ήταν πάρα πολύ κάθετη. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής», συνέχισε η μάρτυρας.

Η μητέρα του παιδιού όταν έμαθε για την καταγγελία σοκαρίστηκε και ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας σε όλους ότι θα κάνει μήνυση στη δασκάλα, καθώς αυτό που συνέβη την ξεπερνούσε.

Ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντριμέρης, μιλώντας χθες στο Mega, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η εκπαιδευτικός, που διδάσκει εικαστικά, ενοχλήθηκε όταν το παιδάκι την ακούμπησε για να της δείξει τη ζωγραφιά που έκανε.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής, διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα και η εκπαιδευτικός απομακρύνθηκε από το συγκεκριμένο σχολείο, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον κ. Ντριμέρη, το παιδί είναι καλά, αφού η υπόθεση δεν πήρε έκταση και η εκπαιδευτική κοινότητα αντέδρασε άμεσα.