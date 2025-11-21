Κώστας, Μάνος και Ινώ ανυπομονούν για την πρεμιέρα του Traction!

Η αγαπημένη εκπομπή Traction επιστρέφει για ακόμα μια σεζόν στο STAR, φέρνοντας γρήγορα αυτοκίνητα, δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές στους τηλεθεατές.

Κώστας, Μάνος και Ινώ Στεφανή βρέθηκαν καλεσμένοι στο Breakfast@Star, και μοιράστηκαν όλες τις λεπτομέρειες για τη νέα σεζόν, τις συμμετοχές τους σε αγώνες, αλλά και τη σχέση τους με το κοινό.

Πάθος και εμπειρία πίσω από το τιμόνι

«Κάθε χρόνο ξεκινάμε σαν να είναι η πρώτη μας φορά», τόνισαν οι παρουσιαστές, περιγράφοντας τη μαγεία της εκπομπής που συνεχίζει δυναμικά για 27η χρονιά. Τα γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους, κάτω από κάθε καιρική συνθήκη, δημιουργούν μια αυθεντική αίσθηση περιπέτειας που ξεχωρίζει.

Κώστας Στεφανής

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε σε μια όμορφη αγκαλιά όπως είναι αυτή του Star», συμπλήρωσαν.

Social media και επαφή με το κοινό

Η νέα σεζόν εκμεταλλεύεται τα social media για να φέρει το Traction πιο κοντά στους νεότερους θεατές. «TikTok, Instagram… μας επιτρέπουν να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για τα αυτοκίνητα με πιο διαδραστικό τρόπο», δήλωσαν οι παρουσιαστές.

Ασφάλεια και εκπαίδευση στον δρόμο

Το Traction δεν είναι μόνο θέαμα. Δίνει έμφαση στην ασφάλεια και την εκπαίδευση των οδηγών, φωτίζοντας καθημερινές προκλήσεις και παρατυπίες στους δρόμους. Οι παρουσιαστές επισημαίνουν ότι ο σεβασμός στους κανόνες και η λογική προσέγγιση είναι απαραίτητα για πιο ασφαλείς δρόμους.

Μάνος Στεφανής

«Όταν υπάρχει έλλειψη παιδείας», τόνισε ο Κώστας Στεφανής και πρόσθεσε: «άμα δεν ξέρεις να διαβάσεις γράμματα, τι θα καταλάβεις από τις πινακίδες;». Η γνώση θεωρείται το πρώτο βήμα για ηρεμία στους δρόμους, καθώς η σωστή ενημέρωση οδηγεί σε ευγένεια και ασφάλεια κατά την οδήγηση.

«Είμαστε όλοι στους δρόμους…ξεχωριστά»

Η σχέση μπαμπά και παιδιών χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό και ανεξαρτησία. Δε μοιράζονται όλα τα ταξίδια. Τα προσωπικά ταξίδια γίνονται ξεχωριστά. Υπάρχει συνεννόηση και αμοιβαία εμπιστοσύνη, χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινότητά τους.

Κώστας και Ινώ Στεφανή

«Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει χρόνος», ανέφεραν για τα κοινά ταξίδια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσωπικό χώρο και αυτονομία.

O καλεσμένος - έκπληξη

Λίγο πριν το τέλος της απολαυστικής συνέντευξης αποκάλυψαν πως ένας από τους καλεσμένους που θα δούμε σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες είναι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ειδήσεων, Σπύρος Λάμπρου.

Ανυπομονησία για την πρεμιέρα

Η νέα σεζόν ξεκινά την Κυριακή 23/11 στις 14.10 στο Star. Οι τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν γρήγορα αυτοκίνητα, δυνατές συγκινήσεις και ατελείωτο πάθος για την ταχύτητα και τις μηχανές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

