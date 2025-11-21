Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος

Κατηγορείται ότι τοποθέτησε βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 15:33 Απίστευτος on air καβγάς ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και τον Ουγγαρέζο!
21.11.25 , 15:19 Βουτιά αγάπης στo GNTM: «Νιόπαντρα» ζευγάρια στην… πισίνα!
21.11.25 , 15:07 Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε ο υπαρχηγός για να κάνω giveaways»
21.11.25 , 15:03 Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
21.11.25 , 15:00 Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα
21.11.25 , 14:52 Nissan - KGM: Νέα εποχή στη Λεωφόρο Συγγρού
21.11.25 , 14:50 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η πορεία, η εμπιστοσύνη κι ο... μαγικός σύντροφός της!
21.11.25 , 14:48 Άση Μπήλιου: Η παντοκρατορία των ζωδίων του νερού & η επίδραση
21.11.25 , 14:46 Αύξηση στους μισθούς εκπαιδευτικών - Ποιοι κερδίζουν 60€ τον μήνα
21.11.25 , 14:34 Ροντινέι: Με τη σύζυγό του στον Κωνσταντίνο Αργυρό
21.11.25 , 14:02 Λαμπερή εμφάνιση: Το εντυπωσιακό catwalk της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
21.11.25 , 13:52 Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος
21.11.25 , 13:32 Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια
21.11.25 , 13:22 Κώστας, Μάνος και Ινώ ανυπομονούν για την πρεμιέρα του Traction!
21.11.25 , 12:48 Λουτράκι: «Είναι ένας μελλοντικός βιαστής», έλεγε η δασκάλα για τον 6χρονο
Stalker Πλούταρχου: «Υπήρχε ερωτική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά»
Τραγωδία στον Πειραιά: 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με τροφή στο σχολείο
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Με εκβίαζε ο υπαρχηγός για να κάνω giveaways»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
First Dates: Το ραντεβού Χρυσοβαλάντη - Μαρίας είχε γέλιο!
First Dates: «Με παρακίνησαν οι μαθητές μου να έρθω»
Ζευγάρι με οξεία ηπατική ανεπάρκεια από μανιτάρια - Βρέθηκαν μοσχεύματα
Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια. Η έκρηξη αυτή στάθηκε η αφορμή για να γίνει το μακελειό της 2ας Νοεμβρίου, στο οποίο σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. 

Εξελίξεις στα Βορίζια: Συνελήφθη ο αδελφός της 56χρονης που δολοφονήθηκε

Σύμφωνα με το cretalive.gr το δικαστικό συμβούλιο έθεσε αυστηρούς όρους στον 23χρονο ο οποίος μέχρι την σημερινή απόφαση του δικαστικού συμβουλίου παρέμενε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο 23χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα στα Βορίζια

Ο 23χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα στα Βορίζια

Βορίζια: Eλεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος

Ανάμεσα στους όρους που επιβλήθηκε στον 23χρονο είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Βορίζια: Ποιος έδωσε εντολή και ποιος έφτιαξε τη βόμβα - Η άκρη του νήματος

Επίσης ο νεαρός που κατηγορείται για την βόμβα που εξερράγη στο υπό ανέγερση σπίτι της αντίπαλης οικογένειας θα πρέπει να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του τρεις φορές το μήνα, ενώ του απαγορεύθηκε και η έξοδος από τη χώρα.

To σπίτι, όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στα Βορίζια

To σπίτι, όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στα Βορίζια

Την περασμένη Δευτέρα ο 23χρονος είχε και πάλι αφεθεί ελεύθερος μετά από διφωνία που υπήρξε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. 

 Ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι ήταν μέσα στο λευκό SUV, το οποία έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να περνάει από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη έξι λεπτά πριν από την έκρηξη. Ωστόσο ισχυρίστηκε πως πήγαινε στο σπίτι του και δε σταμάτησε καθόλου στο συγκεκριμένο σπίτι. 

«Γύρισα από τον γάμο με τον θείο μου. Πήρα το αυτοκίνητό μου από το σημείο που το είχα παρκάρει και οδήγησα μέχρι το σπίτι μου», υποστήριξε.

αστυνομία στα Βορίζια

Η μητέρα του, μιλώντας στους δημοσιογράφους σημείωσε πως ο γιος της δεν έχει καμία σχέση με την έκρηξη. 

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ανέφερε, σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο. Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» , πρόσθεσε.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top