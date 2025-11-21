Βορίζια: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 23χρονος

Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια. Η έκρηξη αυτή στάθηκε η αφορμή για να γίνει το μακελειό της 2ας Νοεμβρίου, στο οποίο σκοτώθηκαν ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr το δικαστικό συμβούλιο έθεσε αυστηρούς όρους στον 23χρονο ο οποίος μέχρι την σημερινή απόφαση του δικαστικού συμβουλίου παρέμενε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο 23χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε τη βόμβα στα Βορίζια

Ανάμεσα στους όρους που επιβλήθηκε στον 23χρονο είναι και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.

Επίσης ο νεαρός που κατηγορείται για την βόμβα που εξερράγη στο υπό ανέγερση σπίτι της αντίπαλης οικογένειας θα πρέπει να εμφανίζεται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του τρεις φορές το μήνα, ενώ του απαγορεύθηκε και η έξοδος από τη χώρα.

To σπίτι, όπου τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στα Βορίζια

Την περασμένη Δευτέρα ο 23χρονος είχε και πάλι αφεθεί ελεύθερος μετά από διφωνία που υπήρξε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι ήταν μέσα στο λευκό SUV, το οποία έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να περνάει από το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη έξι λεπτά πριν από την έκρηξη. Ωστόσο ισχυρίστηκε πως πήγαινε στο σπίτι του και δε σταμάτησε καθόλου στο συγκεκριμένο σπίτι.

«Γύρισα από τον γάμο με τον θείο μου. Πήρα το αυτοκίνητό μου από το σημείο που το είχα παρκάρει και οδήγησα μέχρι το σπίτι μου», υποστήριξε.

Η μητέρα του, μιλώντας στους δημοσιογράφους σημείωσε πως ο γιος της δεν έχει καμία σχέση με την έκρηξη.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ανέφερε, σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο. Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» , πρόσθεσε.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο του Star