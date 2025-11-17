Βορίζια: Eλεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος

Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια Ηρακλείου, που ήταν και η αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 23χρονος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Κατόπιν της διχογνωμίας, ο νεαρός ανιψιός του 39χρονου νεκρού από τα Βορίζια, αφού παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα ως περιοριστικό όρο, αφέθηκε ελεύθερος κι εξήλθε του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του Απ. Λύτρα και Θ. Μπέρκη.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος παραδέχτηκε ότι ήταν μέσα στο αμάξι, ωστόσο ισχυρίστηκε πως δεν πήγαινε στο σπίτι της οικογένειας Φριαγκιαδάκη, αλλά στο δικό του.

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τοποθέτηση και πυροδότηση βόμβας, ενώ οι Αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από την κατασκευή της βόμβας.

«Είναι αθώος» είπε η μητέρα του 23χρονου

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους, η μητέρα του 23χρονου υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» είπε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Απόστολος Λύτρας σημείωσε ότι η εξέλιξη προέκυψε με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για το πού ακριβώς βρισκόταν ο 23χρονος την επίμαχη ωρα και τον ισχυρισμό του ίδιου ότι απλώς πήρε το αυτοκίνητό του για να πάει στο σπίτι του μετά τον γάμο στον οποίο παρευρέθηκε.

Oι δηλώσεις των συνηγόρων του 23χρονου / ΚΡΗΤΗTV