Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα

Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου για τη νέα σύλληψη στα Βορίζια / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια, καθώς οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μία ημέρα πριν από το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ο συλληφθείς είναι ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, του άνδρα που έχασε τη ζωή του στο μακελειό.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί είχαν στα χέρια τους βίντεο, μέσα από το οποίο κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον άνθρωπο που φέρεται να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Παράλληλα, υπήρξαν μαρτυρίες-κλειδιά που συνέδεσαν τα στοιχεία, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως οι έρευνες δε σταματούν εδώ, καθώς οι αρχές φαίνεται να έχουν φτάσει πολύ κοντά και στον κατασκευαστή της βόμβας. Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις πως και αυτό το πρόσωπο ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκομένων.

Πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ήδη από τις προηγούμενες ημέρες κάνουν λόγο για εντολή που δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, γεγονός που πλέον φαίνεται να επιβεβαιώνεται από την πορεία των ερευνών.

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου και θα δώσει κατάθεση ενώπιον των αρχών. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες δίκτυο πίσω από τη βομβιστική ενέργεια που προηγήθηκε του μακελειού στα Βορίζια.

Βορίζια: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη νέα σύλληψη

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης».