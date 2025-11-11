Boρίζια: Γυναίκα που σώθηκε από θαύμα από τα πυρά μιλά πρώτη φορά

Καρέ-καρέ τα δύο λεπτά του τρόμου και οι πυροβολισμοί

Όσα είπε η μάρτυρας στο Star για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια από το οποίο σώθηκε από θαύμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η γυναίκα που πέρασε από τα διασταυρούμενα πυρά στα Βορίζια, σώζοντας τη ζωή της από θαύμα μαζί με τον σύζυγό της, «έσπασε» τη σιωπή της και μίλησε για πρώτη φορά στο Star και την Άννα Σταματιάδου.

Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό;

Το ζευγάρι, που επέβαινε στο γκρι τζιπ το οποίο «γαζώθηκε» από σφαίρες, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε την ώρα του αιματηρού επεισοδίου.

«Η νεκρή Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έπεσε μπροστά μας. Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δε θα μιλούσαμε», είπε σοκαρισμένη η αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας καρέ-καρέ όσα είδε.

«Βράζουν» τα Βορίζια: «Μου επιτέθηκε η Καργάκη, έβρισε τα παιδιά μου»

Βορίζια: Καρέ-καρέ τα δύο λεπτά του τρόμου

Ήταν 11:14 το πρωί του Σαββάτου, όταν κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανουρή Καργάκη να φεύγει από το σπίτι του με το αγροτικό του αυτοκίνητο, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής.

Βορίζια - Αυτόπτης μάρτυρας

Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:16, η ίδια κάμερα κατέγραψε το γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά.

Βορίζια - Βίντεο

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, ένα ζευγάρι από την Αθήνα, που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για να παρευρεθεί σε γάμο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός πραγματικού πολέμου.

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανουρή, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η μάρτυρας. 

Το ζευγάρι, προσπαθώντας να ξεφύγει, πάτησε γκάζι με το αυτοκίνητο να έχει σκασμένο λάστιχο και το αμάξι να τρέμει από τη δύναμη των πυρών.

«Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Μας έσωσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Γλιτώσαμε από θαύμα», πρόσθεσε.

Βορίζια - Μάρτυρας

Βορίζια: Ο δεύτερος γύρος πυροβολισμών και ο πανικός

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί περίπου 300 μέτρα, προς τον Ζαρό. Όμως ο τρόμος δεν είχε τελειώσει.

«Όταν νομίσαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί», συνέχισε η μάρτυρας.

«Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες».

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει την αγωνιώδη προσπάθεια του ζευγαριού να ξεφύγει, ενώ πίσω τους ακούγονται συνεχείς ριπές όπλων.

Σχεδόν 10 ημέρες μετά το μακελειό, το ζευγάρι εξακολουθεί να παλεύει με τους εφιάλτες. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ», λένε.

Έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, ελπίζοντας πως η μαρτυρία τους θα βοηθήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον φαύλο κύκλο βίας που έχει σημαδέψει τα Βορίζια.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

