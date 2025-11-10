«Βράζουν» τα Βορίζια: «Μου επιτέθηκε η Καργάκη, έβρισε τα παιδιά μου»

Τι καταγγέλλει η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 21:55 Φάρμα: Πρώτη δοκιμασία ασυλίας - Τι καλούνται να κάνουν οι παίκτες;
10.11.25 , 21:37 Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE
10.11.25 , 21:30 Φάρμα: Αυτή η ομάδα κέρδισε το παιχνίδι προμηθειών
10.11.25 , 21:23 Εντολή της Διδώς Σωτηρίου - Είδαμε την παράσταση στο Noūs - Creative space
10.11.25 , 21:15 Φάρμα: Δύσκολο πρωινό ξύπνημα για τη Βαλεντίνα - Χρειάστηκε διασώστη!
10.11.25 , 21:11 Η παγκόσμια πρεμιέρα του OMODA 4
10.11.25 , 21:05 Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό;
10.11.25 , 20:56 Ρέμα Εσχατιάς: Φόβος  για πλημμύρα σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση
10.11.25 , 20:48 Toyota Hilux: Αποκαλύπτουμε το νέο μοντέλο
10.11.25 , 20:41 Χριστίνα Κοντοβά: Γιορτάζει τα 5 χρόνια με την κόρη της, Έιντα
10.11.25 , 20:23 «Βράζουν» τα Βορίζια: «Μου επιτέθηκε η Καργάκη, έβρισε τα παιδιά μου»
10.11.25 , 20:21 Ανακαλύψτε το PEUGEOT POLYGON στην POLYGON CITY
10.11.25 , 20:13 Βίντεο: Της έβαλε φωτιά επειδή νόμιζε ότι έχει σχέση με τον άνδρα της!
10.11.25 , 20:04 Είναι επίσημο: Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου
10.11.25 , 19:48 Βασίλης Μπισμπίκης: Μεταμορφώθηκε σε... «Karate Kid»!
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Βορίζια: Ένα προξενιό που χάλασε πίσω από την έκρηξη και το μακελειό
Βίντεο: Της έβαλε φωτιά επειδή νόμιζε ότι έχει σχέση με τον άνδρα της!
Stars System: Σε ποια ζώδια έρχονται ξαφνικές ανατροπές!
Φοινικούντα: Το σπίτι «μυστήριο» όπου βρέθηκαν όπλα, χρήματα και ναρκωτικά
Χριστίνα Μπόμπα: Mας δείχνει το μοντέρνο της γραφείο
Πώς να φτιάξετε πεντανόστιμη τυρόπιτα με κανταΐφι και τρία τυριά
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mόλις 10 ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε τα Βορίζια Ηρακλείου, η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες των θυμάτων παραμένει υψηλή, ενώ οι φόβοι για συνέχιση της αιματηρής βεντέτας πλανώνται πάνω από το χωριό.

Το πρωί σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν η αδελφή της αδικοχαμένης 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Γεωργία, συναντήθηκε τυχαία με τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη. Η συνάντηση, όπως περιέγραψε η ίδια, εξελίχθηκε σε λεκτική επίθεση:

«Μου επιτέθηκε κρατώντας σκούπα και φαράσι, με έβριζε, αποκαλούσε “μπάσταρδα” τα παιδιά μου. Εγώ δεν της είπα ούτε λέξη», δήλωσε η κα. Φραγκιαδάκη.

Βορίζια - Αδερφή Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης πως φοβάται για τη ζωή της και ζήτησε την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας:

«Αυτή η γυναίκα και η κόρη της θα μας ρίξουν βόμβα. Αν θέλει η αστυνομία να κάνει κάτι, ας το κάνει τώρα»

Βορίζια: «Μόλις φύγει η αστυνομία, θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου»

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά εύθραυστη:

«Ανεξάρτητα αν μείνουμε έναν μήνα ή πέντε χρόνια, μόλις αποχωρήσουμε θα ανάψουν ξανά οι φωτιές· θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου».

Βορίζια: Με απουσίες και φόβο άνοιξαν τα σχολεία

Την ίδια ώρα, το σχολείο του χωριού άνοιξε ξανά τις πόρτες του. Από τους 40 μαθητές του δημοτικού, παρευρέθηκαν μόλις 20, ενώ στο νηπιαγωγείο 3 από τα 12 παιδιά.

Οι μαθητές επέστρεψαν διστακτικά στην καθημερινότητά τους, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξή τους.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε πως 14 παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν σε Βορίζια και Ζαρό για όσο χρειαστεί, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και οικογένειες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΡΙΖΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΒΕΝΤΕΤΑ
 |
ΦΟΝΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top