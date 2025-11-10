«Βράζουν» τα Βορίζια: «Μου επιτέθηκε η Καργάκη, έβρισε τα παιδιά μου»

Mόλις 10 ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε τα Βορίζια Ηρακλείου, η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες των θυμάτων παραμένει υψηλή, ενώ οι φόβοι για συνέχιση της αιματηρής βεντέτας πλανώνται πάνω από το χωριό.

Το πρωί σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν η αδελφή της αδικοχαμένης 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, Γεωργία, συναντήθηκε τυχαία με τη μητέρα του Φανούρη Καργάκη. Η συνάντηση, όπως περιέγραψε η ίδια, εξελίχθηκε σε λεκτική επίθεση:

«Μου επιτέθηκε κρατώντας σκούπα και φαράσι, με έβριζε, αποκαλούσε “μπάσταρδα” τα παιδιά μου. Εγώ δεν της είπα ούτε λέξη», δήλωσε η κα. Φραγκιαδάκη.

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης πως φοβάται για τη ζωή της και ζήτησε την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας:

«Αυτή η γυναίκα και η κόρη της θα μας ρίξουν βόμβα. Αν θέλει η αστυνομία να κάνει κάτι, ας το κάνει τώρα»

Βορίζια: «Μόλις φύγει η αστυνομία, θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου»

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά εύθραυστη:

«Ανεξάρτητα αν μείνουμε έναν μήνα ή πέντε χρόνια, μόλις αποχωρήσουμε θα ανάψουν ξανά οι φωτιές· θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου».

Βορίζια: Με απουσίες και φόβο άνοιξαν τα σχολεία

Την ίδια ώρα, το σχολείο του χωριού άνοιξε ξανά τις πόρτες του. Από τους 40 μαθητές του δημοτικού, παρευρέθηκαν μόλις 20, ενώ στο νηπιαγωγείο 3 από τα 12 παιδιά.

Οι μαθητές επέστρεψαν διστακτικά στην καθημερινότητά τους, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξή τους.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε πως 14 παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν σε Βορίζια και Ζαρό για όσο χρειαστεί, προκειμένου να στηρίξουν μαθητές και οικογένειες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star