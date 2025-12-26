Συντετριμμένος ο σύντροφος της αεροσυνοδού του Falcon 50: «Έφυγε η ζωή μου»

Η συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους, τύπου Falcon 50, στην Άγκυρα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου οδήγησε στον θάνατο όλους όσους επέβαιναν σε αυτό - ανάμεσά τους και τη 42χρονη Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά. Η είδηση της απώλειάς της έχει προκαλέσει μεγάλο πόνο ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, καθώς επρόκειτο για μια έμπειρη επαγγελματία με σχεδόν είκοσι χρόνια πτήσεων, που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο.

Ο σύντροφος της 42χρονης περιέγραψε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία. Καθώς μοιράστηκε με τους δημοσιογράφους τον τελευταίο τους διάλογο, τα λόγια του ραγίζουν καρδιές. «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε “Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω», ανέφερε, περιγράφοντας πως θα ξαναμιλούσαν αμέσως μετά την άφιξή της στον προορισμό της.

Λίγο μετά, όμως, η συντριβή του αεροσκάφους έκοψε πρόωρα το «νήμα» της ζωής της. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πόσο βαθιά επηρέασε η απώλεια αυτή την καθημερινότητά του: «Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ».

Η Μαρία Παππά ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον χώρο της αεροπορίας από πολύ νωρίς και κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Όπως περιέγραψε ο σύντροφός της, γνώρισαν ο ένας τον άλλον όταν εκείνη εργαζόταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία το 2006, και η σχέση τους κράτησε όλα αυτά τα χρόνια.

Δεν πενθεί μόνο ο σύντροφός της. Ο αδερφός της, επίσης συντετριμμένος, περιέγραψε τα όσα τη χαρακτήριζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά».