Συντετριμμένος ο σύντροφος της αεροσυνοδού του Falcon 50: «Έφυγε η ζωή μου»

Η τελευταία τους επικοινωνία πριν τη μοιραία πτήση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 11:28 Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια
26.12.25 , 10:52 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
26.12.25 , 10:41 Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία και ισχυροί άνεμοι από το Σαββατοκύριακο
26.12.25 , 10:39 Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Μάστορα ανήμερα της γιορτής του
26.12.25 , 10:15 Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά
26.12.25 , 10:06 Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή
26.12.25 , 09:59 Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι
26.12.25 , 09:46 Συντετριμμένος ο σύντροφος της αεροσυνοδού του Falcon 50: «Έφυγε η ζωή μου»
26.12.25 , 09:12 BMW Neue Klasse: Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής
26.12.25 , 09:03 26 Δεκεμβρίου 2004: Το φονικό τσουνάμι σκοτώνει 230.000 ανθρώπους
26.12.25 , 09:02 Στον Εισαγγελέα σήμερα ο Μουγκοπέτρος - Έλαβε panic button η σύζυγός του
26.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Δεκεμβρίου
25.12.25 , 23:57 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ: Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης
25.12.25 , 23:19 Άγιος Δημήτριος: Καθιζήσεις δρόμων κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης
25.12.25 , 23:13 «Καποδίστριας»: Σκηνές από τα εντυπωσιακά γυρίσματα της ταινίας
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Κολυδάς: Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ελληνίδα αεροσυνοδός, μεταξύ των θυμάτων του δυστυχήματος με το λίαρ τζετ στην Άγκυρα / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους, τύπου Falcon 50, στην Άγκυρα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου οδήγησε στον θάνατο όλους όσους επέβαιναν σε αυτό - ανάμεσά τους και τη 42χρονη Ελληνίδα αεροσυνοδό Μαρία Παππά. Η είδηση της απώλειάς της έχει προκαλέσει μεγάλο πόνο ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, καθώς επρόκειτο για μια έμπειρη επαγγελματία με σχεδόν είκοσι χρόνια πτήσεων, που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. 

Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50

Η είδηση της απώλειάς της έχει προκαλέσει μεγάλο πόνο ανάμεσα σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους

Ο σύντροφος της 42χρονης περιέγραψε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία. Καθώς μοιράστηκε με τους δημοσιογράφους τον τελευταίο τους διάλογο, τα λόγια του ραγίζουν καρδιές. «Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε “Σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω», ανέφερε, περιγράφοντας πως θα ξαναμιλούσαν αμέσως μετά την άφιξή της στον προορισμό της.

Λίγο μετά, όμως, η συντριβή του αεροσκάφους έκοψε πρόωρα το «νήμα» της ζωής της. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πόσο βαθιά επηρέασε η απώλεια αυτή την καθημερινότητά του: «Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ».

Συντριβή Falcon 50 στην Άγκυρα: Για μόλις 30 δευτερόλεπτα γλίτωσε ένα χωριό

Η Μαρία Παππά ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον χώρο της αεροπορίας από πολύ νωρίς και κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Η Μαρία Παππά ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον χώρο της αεροπορίας από πολύ νωρίς και κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Όπως περιέγραψε ο σύντροφός της, γνώρισαν ο ένας τον άλλον όταν εκείνη εργαζόταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία το 2006, και η σχέση τους κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. 

Δεν πενθεί μόνο ο σύντροφός της. Ο αδερφός της, επίσης συντετριμμένος, περιέγραψε τα όσα τη χαρακτήριζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
 |
ΑΓΚΥΡΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top