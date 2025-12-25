Συντριβή Falcon 50 στην Άγκυρα: Για μόλις 30 δευτερόλεπτα γλίτωσε ένα χωριό

Τουρκικό στρατιωτικό προσωπικό χτενίζει την περιοχή κοντά στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό ΓΕΣ της Λίβυης / Reuters

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η πτώση ιδιωτικού αεροσκάφους σε αγροτική περιοχή κοντά στην Άγκυρα, ένα δυστύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μαζική τραγωδία αν είχαν περάσει λίγα μόλις δευτερόλεπτα ακόμη. Το αεροπλάνο συνετρίβη σε μικρή απόσταση από κατοικημένο χωριό, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έσωσε δεκάδες ανθρώπινες ζωές.

Το αεροσκάφος, τύπου Falcon 50, είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Άγκυρας με προορισμό τη Λιβύη, μεταφέροντας επιβάτες και πλήρωμα. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, παρουσιάστηκε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο ανάγκασε τους πιλότους να ειδοποιήσουν τον πύργο ελέγχου και να ζητήσουν άδεια επιστροφής για αναγκαστική προσγείωση. Ωστόσο, το πρόβλημα αποδείχθηκε κρίσιμο και το αεροσκάφος δεν κατάφερε να φτάσει ξανά στο αεροδρόμιο.

Έρευνες στην περιοχή που συνετρίβη το αεροσκάφος / AP (Efekan Akyuz)

Συντριβή αεροσκάφους στην Άγκυρα: Γλίτωσε τελευταία στιγμή κατοικημένη περιοχή

Η συντριβή σημειώθηκε σε ανοιχτό σημείο, κοντά αλλά όχι μέσα στο χωριό, κάτι που χαρακτηρίζεται καθοριστικό. Ειδικοί επισημαίνουν πως αν η πορεία του αεροπλάνου συνεχιζόταν για περίπου μισό λεπτό ακόμη, θα κατέληγε σε κατοικημένη περιοχή, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους κατοίκους. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν εκκωφαντικό θόρυβο και μια ισχυρή έκρηξη που έγινε αισθητή σε μεγάλη απόσταση.

Κάτοικοι του χωριού ήταν οι πρώτοι που αντιλήφθηκαν το συμβάν και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία, ωστόσο όλοι οι επιβαίνοντες είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνεται και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά, γεγονός που έχει προκαλέσει συγκίνηση και στην Ελλάδα.

Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, με βασικό σενάριο να παραμένει η σοβαρή μηχανική βλάβη που εκδηλώθηκε αμέσως μετά την απογείωση.

Πώς γλίτωσε την τελευταία στιγμή ένα κατοικημένο χωριό / AP (Efekan Akyuz)

Συντριβή αεροσκάφους στην Άγκυρα: Το χρονικό της πτώσης

20:17 – Το Falcon 50 απογειώνεται από το αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας με προορισμό τη Λιβύη.

20:25 – Το αεροσκάφος φτάνει σε ύψος πτήσης περίπου 34.000 ποδιών και όλα φαίνονται φυσιολογικά.

20:31 – Το πλήρωμα εκπέμπει σήμα κινδύνου τύπου «PAN-PAN», αναφέροντας σοβαρή τεχνική δυσλειτουργία.

20:32 – Οι πιλότοι ζητούν άδεια επιστροφής στο αεροδρόμιο της Άγκυρας για αναγκαστική προσγείωση.

20:38 – Το αεροσκάφος χάνεται από τα ραντάρ και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συντρίβεται σε αγροτική περιοχή, περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό.