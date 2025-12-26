BMW Neue Klasse: Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής

Πρώτη Δημοσίευση: 25.12.25, 10:12
Το εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο είναι έτοιμο για την παραγωγή της επόμενης γενιάς οχημάτων. Ο εξοπλισμός παραγωγής έχει εγκατασταθεί στο νέο τμήμα αμαξωμάτων και στη γραμμή συναρμολόγησης, ενώ οι λειτουργικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στο πλαίσιο του λεγόμενου «Common Function Test», κάθε σύστημα υποβάλλεται σε δοκιμαστικές λειτουργίες, κατά τις οποίες οι προγραμματιστές παραγωγής και οι τεχνικοί του εργοστασίου αξιολογούν την απόδοση των μηχανημάτων.

BMW Neue Klasse: Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής

Όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται χωρίς φυσικά εξαρτήματα. Κάθε κύκλος παραγωγής προσομοιώνεται, και σταδιακά σχηματίζεται ένα «αόρατο» όχημα, διασφαλίζοντας ότι όλα λειτουργούν άψογα και σύμφωνα με το πρόγραμμα, χωρίς να παράγεται πραγματικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του εργοστασίου θα χρειαστεί να περιμένουν λίγο ακόμα. Η συναρμολόγηση της BMW i3, που μέχρι τώρα γινόταν στο γειτονικό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, θα μεταφερθεί στο εργοστάσιο του Μονάχου τον Ιανουάριο. Με αυτή τη μεταφορά, όλες οι τεχνολογίες στο εργοστάσιο θα είναι πλήρως έτοιμες για τη συνέχιση των αυστηρών δοκιμών ολόκληρου του συστήματος παραγωγής. Η μαζική παραγωγή της νέας BMW i3 θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026.

BMW
BMW NEUE KLASSE
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
