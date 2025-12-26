Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι

Στο νοσοκομείο δύο ακόμη μέλη της οικογένειας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ροδόπη: Νεκρό Παιδί 7 Ετών Μετά Από Φωτιά Σε Σπίτι
Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στη Ροδόπη, αφού φωτιά σε σπίτι στο Ρίζωμα άφησε πίσω της νεκρό ένα 7χρονο παιδί. 

Συγκεκριμένα, το παιδί - μόλις 7 - ετών έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά, αλλά δυστυχώς ο μικρός βρέθηκε ήδη χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι

Στην ίδια επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν από τις φλόγες ο πατέρας και ο 5χρονος αδελφός του παιδιού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά εγκαύματα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. 

Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι αντιμετώπισαν τις έντονες φλόγες μέσα στο σπίτι. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα τραυματισμένα μέλη της οικογένειας για άμεση νοσηλεία, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, η οποία μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστη.

 

