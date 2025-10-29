Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) στον Ίασμο Ροδόπης, όταν ένας 51χρονος άνδρας επιτέθηκε στον ηλικιωμένο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι με μπαστούνι.

Ο 82χρονος εντοπίστηκε νεκρός γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές και κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκλήθηκαν από βαρύ αντικείμενο – πιθανότατα το μπαστούνι που βρέθηκε και κατασχέθηκε από την αστυνομία. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε πως ο θάνατος του 82χρονου επήλθε από καρδιακή ανακοπή, πιθανώς ως συνέπεια του σοκ και των τραυμάτων που υπέστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή αυτή τραγωδία.