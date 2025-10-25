Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί. Τα δύο ανήλικα παιδιά τους είδαν με τα ίδια τους τα μάτια πολύ σκληρές εικόνες, ενώ οι γιατροί που πρώτοι είδαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο σοκαρίστηκαν από την εξαιρετικά κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR της Παρασκευής 24 Οκτώβρη, στον 4χρονο γιο του ζευγαριού διαπιστώθηκε ένα σημάδι κάτω από το μάτι. Εκτός αυτού, φέρει χτύπημα στο κεφάλι, καθώς κι ένα στην οσφυϊκή μοίρα. Εξετάζεται αν τα χτυπήματα προέκυψαν όταν μπήκε στη μέση για να σταματήσει τον ξυλοδαρμό της μητέρας του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, τρεις ημέρες πριν το περιστατικό, ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύντροφό του έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί.

Κορωπί: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 50χρονος

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας. Επίσης, κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Κορωπί: Παραμένει στη ΜΕΘ διασωληνωμένη η 40χρονη

Η άτυχη 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Λιθουανία, παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού με τους γιατρούς να κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της.

Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης.

Όπως περιέγραψαν γιατροί και νοσηλευτές, η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο μέσα στα αίματα. Είχε χτυπήματα και μώλωπες στο σώμα της αλλά και στο πρόσωπό της, αφού φαίνεται να έχει δεχθεί γροθιές στο κεφάλι. Ακόμη και αυτοί που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, τρόμαξαν μόλις την είδαν.