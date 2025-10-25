Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη

Τρείς μέρες πριν τον ξυλοδαρμό είχε κλειδώσει την 40χρονη & το παιδί έξω

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.10.25 , 13:42 Skoda Superb: Έκανε 2.831 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα
25.10.25 , 13:31 Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
25.10.25 , 13:12 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
25.10.25 , 12:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον λογιστή - Τι βρέθηκε σπίτι του
25.10.25 , 12:12 Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
25.10.25 , 11:58 Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
25.10.25 , 11:47 Σαββόπουλος: Το πένθιμο εμβατήριο από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού
25.10.25 , 11:25 Αποθέωση από γνωστό Έλληνα προονητή: «Ο ΠΑΟΚ πιο φορμαρισμένη ομάδα!»
25.10.25 , 11:05 Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
25.10.25 , 11:02 Ηλεία: Διέφυγε τον κίνδυνο ο σκύλος που κακοποιήθηκε - Ψάχνουν τον δράστη
25.10.25 , 10:55 Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
25.10.25 , 10:54 Ανοιξιάτικος ο καιρός σήμερα - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
25.10.25 , 10:53 Παιδικές παραστάσεις που θα αρέσουν στο παιδί σου
25.10.25 , 10:45 Φτιάξε σπιτικό burger και πιτόγυρο
25.10.25 , 10:33 Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Κηδεία Σαββόπουλου: Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στο τελευταίο «αντίο»
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου
Θάνατος 16χρονης Γκάζι: «Ήπια 3 γουλιές από το ποτό της και έκανα εμετό»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Νίκα: Ο μικρός Βασίλης μεγάλωσε! Η νέα φωτογραφία που έλιωσε το Instagram
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Πέτρος Κωστόπουλος: Σε εγκαίνια εστιατορίου - καμπαρέ στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (24/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης από τον σύντροφό της στο Κορωπί. Τα δύο ανήλικα παιδιά τους είδαν με τα ίδια τους τα μάτια πολύ σκληρές εικόνες, ενώ οι γιατροί που πρώτοι είδαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο σοκαρίστηκαν από την εξαιρετικά κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR της Παρασκευής 24 Οκτώβρη, στον 4χρονο γιο του ζευγαριού διαπιστώθηκε ένα σημάδι κάτω από το μάτι. Εκτός αυτού, φέρει χτύπημα στο κεφάλι, καθώς κι ένα στην οσφυϊκή μοίρα. Εξετάζεται αν τα χτυπήματα προέκυψαν όταν μπήκε στη μέση για να σταματήσει τον ξυλοδαρμό της μητέρας του. 

Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του

Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, τρεις ημέρες πριν το περιστατικό, ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύντροφό του έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί.

Κορωπί: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 50χρονος 

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας. Επίσης, κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο

Κορωπί: Ο 50χρονος χτύπησε και ένα από τα παιδιά του - Στη ΜΕΘ η 40χρονη

Κορωπί: Παραμένει στη ΜΕΘ διασωληνωμένη η 40χρονη 

Η άτυχη 40χρονη γυναίκα, με καταγωγή από τη Λιθουανία, παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού με τους γιατρούς να κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της. 

Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης. 

Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε τον ξυλοδαρμό

Όπως περιέγραψαν γιατροί και νοσηλευτές, η γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο μέσα στα αίματα. Είχε χτυπήματα και μώλωπες στο σώμα της αλλά και στο πρόσωπό της, αφού φαίνεται να έχει δεχθεί γροθιές στο κεφάλι. Ακόμη και αυτοί που καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις, τρόμαξαν μόλις την είδαν. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΡΩΠΙ
 |
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΣ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top