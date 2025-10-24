Koρωπί: «Κοίτα, όλα είναι κόκκινα» - Τα λόγια του 4χρονου στη δασκάλα του

Σοκάρουν τα λόγια του 4χρονου παιδιού που έγινε μάρτυρας του άγριου ξυλοδαρμού της μητέρας του / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες από το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Κορωπί, όπου μια 40χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της. Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του ιδιωτικού παιδικού σταθμού που έσπευσε στο σπίτι για να πάρει τα παιδιά, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια όσα αντίκρισε:

«Μπήκα στο σπίτι, είναι η πρώτη φορά που μπήκα. Ανεβαίνοντας στον δρόμο ήταν όλοι αστυνομικοί δεξιά και αριστερά. Όπως μπήκαμε στο σπίτι, δεξιά είχε πολύ αίμα. Μου είπε ο μεγάλος, ο Ιάσονας: “Look, look, everything is red” (Κοίτα, κοίτα, όλα είναι κόκκινα), γιατί μιλάμε αγγλικά με το παιδί…».

Η διευθύντρια ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Όπως ανέφερε, ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είδε τον πατέρα του να χτυπά τη μητέρα του με απανωτές μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι.

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη του 50χρονου δράστη.

Κορωπί: «Είχε μιλήσει σε δύο μαμάδες ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας»

Ο 50χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 είχε κατηγορηθεί ξανά για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

«Είχε εκμυστηρευθεί σε δύο μαμάδες, όχι σε μένα, ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι. Ήταν φως φανάρι από τις ζωγραφιές και τη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη. Συνήθως έλειπε η φιγούρα του πατέρα. Έλεγε ότι “ο μπαμπάς ταξιδεύει”. Δεν ήταν ποτέ στη ζωγραφιά, ενώ η μαμά είχε πάνω της όλα τα αυτοκόλλητα».

Κορωπί: Με βαριά χτυπήματα και μώλωπες σε όλο το σώμα η 40χρονη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η γυναίκα έφερε χτυπήματα, μώλωπες και αίμα παντού, είχε δεχθεί γροθιες στο κεφάλι.

Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ερυθρού Σταυρού και είναι σε καταστολή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έχει εγκεφαλικές βλάβες, αλλά είναι βαριά τραυματισμένη από την κακοποίηση που υπέστη.

Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο να τη βγάλουν από την καταστολή την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Κορωπί: Το θέατρο του 50χρονου μετά τον ξυλοδαρμό της συζύγου του

Ο 50χρονος έπαιζε θέατρο για να καλύψει την αποτρόπαια πράξη του. Αρχικά, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως ατύχημα, τηλεφωνώντας στο 100 και λέγοντας ότι βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη.

Ωστόσο, η εκδοχή του δεν έπεισε τις Αρχές, καθώς τα ευρήματα στο σπίτι και οι μαρτυρίες έδειξαν ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου, ο δράστης συνέχισε να «παίζει θέατρο», τηλεφωνώντας ακόμη και στη διευθύντρια του παιδικού σταθμού, υποκρινόμενος πως αναζητά τον γιο του.

«Με πήρε ο πατέρας χθες, στις 4:20 το απόγευμα, και με ρώτησε αν έχει έρθει ο γιος του στο σχολείο. Είπα όχι. Μετά από 10 λεπτά με πήρε ξανά και μου είπε: “Ελάτε να πάρετε τα παιδιά”», δήλωσε η διευθύντρια.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star