Hyundai SANTA FE: Διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Hyundai γιορτάζει μια διπλή επιτυχία στα What Car 2025 ? Electric Car Awards καθώς τόσο το SANTA FE νέας γενιάς όσο και ο προκάτοχός του κατέκτησαν κορυφαίες διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα, το SANTA FE νέας γενιάς πρόσθεσε στην ήδη πλούσια συλλογή των τρόπαιών του τον τίτλο του «Best Hybrid Seven-seater» διατηρώντας το στέμμα του, ενώ παράλληλα ο προκάτοχός του ανακηρύχθηκε «Best Used Hybrid Seven-seater».

Τα διάσημα βραβεία What Car ? Electric Car Awards αναγνωρίζουν την συνεχώς αυξανόμενη σημασία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η ομάδα των ειδικών εμπειρογνωμόνων δοκιμαστών αποφασίζει κάθε χρόνο για τις καλύτερες καινούργιες και μεταχειρισμένες επιλογές καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες της αγοράς και τους προϋπολογισμούς.

Από την κυκλοφορία του το 2024, το SANTA FE νέας γενιάς έχει κατακτήσει μια σειρά από κορυφαίες διακρίσεις για τον συνδυασμό ποιότητας, πρακτικότητας και προηγμένων κινητήρων. Διαθέτει κινητήρα 1.6 λίτρων T-GDi Smartstream σε δύο υβριδικές εκδόσεις (με κίνηση στους δύο και τους τέσσερεις τροχούς), καθώς και Plug-in Hybrid με κίνηση στους τέσσερεις τροχούς.

Το πακέτο ενισχύεται από έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό, με μια ξεχωριστή, τετράγωνη σιλουέτα και ένα ευρύχωρο εσωτερικό, κατάλληλο για μια σειρά από υπαίθριες και αστικές δραστηριότητες. Τα πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα δεύτερης και τρίτης σειράς προσφέρουν κορυφαίο εσωτερικό χώρο, ενώ μια σειρά από κορυφαίας τεχνολογίας, πρακτικά χαρακτηριστικά ενισχύουν την ευέλικτη, φυσική γοητεία του μοντέλου.

Αυτή η διάκριση στα βραβεία What Car 2025 ? Electric Car Awards έρχεται να πλαισιώσει μια σειρά από κορυφαίες διακρίσεις, όπως η ανακήρυξη του SANTA FE ως SUV της Χρονιάς 2024 από το TopGear.com,  Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025 από το Carwow και Καλύτερο 7θέσιο στα βραβεία Autotrader 2025 Drivers’ Choice Awards.

Για τους αγοραστές που αναζητούν ένα μεταχειρισμένο επταθέσιο με υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, η ομάδα του What Car? ξεχώρισε το SANTA FE προηγούμενης γενιάς, που πουλήθηκε μεταξύ 2018 και 2024, ως την καλύτερη επιλογή. 

 

