Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Αλεξίου.

Άγιος της Χριστιανοσύνης, γνωστός και ως ο «άνθρωπος του Θεού». Η μνήμη του εορτάζεται στις 17 Μαρτίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 17 Ιουλίου από την Καθολική Εκκλησία.

Ο Αλέξιος γεννήθηκε στη Ρώμη στα τέλη του 4oυ αιώνα από γονείς ευγενείς και πλούσιους, τον πατρίκιο Ευφημανό και την Αγλαΐδα. Κατά την παράδοση ενυμφεύθη σε νεαρή ηλικία μετά από επιμονή των γονέων του, αλλά την πρώτη νύχτα του γάμου εγκατέλειψε τη συζυγική εστία και μετέβη στην Έδεσσα της Μεσοποταμίας (σημερινή Ούρφα Τουρκίας), όπου έζησε για δέκα χρόνια ως επαίτης. Όταν κινδύνευσε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, αναγκάστηκε να εγκατελείψει την περιοχή, παρά την εκτίμηση των ντόπιων για την αρετή του.

Ο Όσιος Αλέξιος

Ο Αλέξιος επιβιβάστηκε σ’ ένα πλοίο με προορισμό την Ταρσό της Κιλικίας, αλλά στην πορεία το πλοίο έπεσε σε θύελλα και βρέθηκε στη Ρώμη. Δίχως να το πολυσκεφτεί κατέφυγε στην πατρική οικία και ζήτησε μια γωνιά για να μείνει, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Συνάντησε, όμως, τη γενική αδιαφορία και την περιφρόνηση, όπως αναφέρουν οι συναξαριστές. Έβλεπε τον πατέρα του και τη μητέρα του να περνούν από μπροστά του και να μην του δίνουν σημασία, ενώ οι δούλοι της οικογένειάς του τον ενέπαιζαν.

Όταν κατάλαβε ότι πλησίαζε το τέλος του, ζήτησε ένα χαρτί κι έγραψε τα πάντα για τη ζωή του. Το χαρτί βρήκε με θεϊκή εντολή ο αυτοκράτορας του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους, Ονώριος, και το διάβασε ενώπιον μεγάλου ακροατηρίου, προκαλώντας γενική κατάπληξη. Η κηδεία του Αλέξιου ήταν μεγαλοπρεπής και πάνδημη κι έγινε στο ναό του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη.

Ο Αλέξιος ονομάσθηκε «άνθρωπος του θεού», επειδή, όταν πέθανε, ακούστηκε ουράνια φωνή (του Θεού ή της Παναγίας), που φανέρωνε την αγιότητά του, λέγοντας: «Ζητήσατε τον άνθρωπο του Θεού». Ενδέχεται, όμως, να απαντούσε ο ίδιος ότι είναι άνθρωπος του Θεού, όταν τον ρωτούσαν ποιος είναι, για να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Αλέξιος, Αλέξης, Αλέκος

Αλεξία, Αλέξα

Γερτρούδη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:33 και θα δύσει στις 18:33. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 01 λεπτά.

Σελήνη 27.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Τρίτη του μηνός Μαρτίου (18 Μαρτίου 2025), με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW). Από ελληνικής πλευράς στον εορτασμό συμμετέχει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ).

Η κοινωνική εργασία, ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καλείται να αναπτύξει και να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων μετουσιώνοντας το ουτοπικό σε πραγματικό.

Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται, κυρίως, στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι θετικές σχέσεις και τα θετικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων των κοινωνικών λειτουργών στην καθημερινή ζωή των πολιτών ενδυναμώνουν τους ανθρώπους προκειμένου να αναπτύξουν την ανθεκτικότητά τους και να ενισχυθούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών προς όφελος τους.