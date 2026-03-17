MasterChef: Φουλ αγωνία - Ποια μπριγάδα κέρδισε στο Mystery Box;

Το γλυκό έκρινε το τελικό αποτέλεσμα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η βαθμολογία μεταξύ κόκκινης και μπλε μπριγάδας ήταν 5-5, με την νίκη να κρίνεται από τη μονομαχία Τάσου και Γιώργου.
  • Ο Γιώργος παρουσίασε γλυκό με παγωτό καραμέλα και mole μπανάνας, ενώ ο Τάσος έφτιαξε ψευτοτάρτα με κρέμα και πέρλες.
  • Οι κριτές επαίνεσαν και τις δύο προσπάθειες, σημειώνοντας αδυναμίες και δυνατά σημεία σε κάθε πιάτο.
  • Η νίκη δόθηκε στην κόκκινη μπριγάδα, με τον Τάσο να κερδίζει τον τελευταίο πόντο.
  • Η μπλε μπριγάδα εξέφρασε δυσαρέσκεια για την ήττα τους.

Πέντε - πέντε ήταν η βαθμολογία μεταξύ της κόκκινης και της μπλε μπριγάδας. Το ποια μπριγάδα θα κερδίσει και θα μείνει ασφαλής, θα έκρινε η μονομαχία μεταξύ των δύο πρώην αρχηγών, του Τάσου και του Γιώργου. Έτσι, όποια μπριγάδα ηττηθεί, θα βρεθεί στη δοκιμασία αποχώρησης με έξι υποψήφιους.

O Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε από τους δύο αρχηγούς να έρθουν μπροστά. «Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο, ο οποίος πήρε τις αρχικές αποφάσεις. Γιώργο σε ακούμε. Γιατί, ενώ επέλεξες αντιπάλους, κουτιά κτλ;...», τον ρώτησε ο σεφ και κριτής. «Ήθελα να παίξω με τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας, οπότε το ευχαριστήθηκα που είμαι με τον Τάσο. Τον εκτιμώ μαγειρικά. Διάλεξα το κουτί, δεν ξέραμε τι έχει μέσα. Γενικά μ' αρέσει να μου έρχονται ιδέες όταν είναι κάτι άγνωστο. Να σκέφτομαι εκτός του κουτιού. Εν τέλει είχε γλυκό. Οκέι. Πούσαρα τον εαυτό μου, δεν είμαι τόσο καλός με τα γλυκά, αλλά μ' αρέσει να πιέζομαι και να βγαίνω εκτός από το μονοπάτι που έχω μάθει να περπατάω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πέτυχε το παγωτό μου κι οι κρέμες μου κι είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενος», απάντησε.

«Έχω ένα παγωτό καραμέλα, είναι στο 30 φύλλο. Μέσα στο καταΐφι το κυλινδρικό έχω μία κρέμα φιστικιού. Στο πλάι έχω δύο σοκολάτες τύπου Dubai. Έχω μπανάνα που την έχω σβήσει με ρούμι, την έχω σοτάρει με ζάχαρη. Και... θα βρούμε και μία mole που την πήρα την ιδέα από τη Λατινική Αμερική. Είναι μπανάνες που τις ψήνουν με μπαχαρικά και διάφορα υλικά. Εγώ την πήρα λίγο στα μέτρα μου κι έκανα μία mole μπανάνας», πρόσθεσε ο Γιώργος για το πιάτο του.

«Θεωρώ ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά. Γευστικά είμαι εκεί που θέλω. Σαν εικόνα μ' αρέσει πάρα πολύ το πιάτο. Στη βάση θα δείτε ότι έχω κάνει ένα μπισκότο από αμύγδαλο, φουντούκι και κακάο τύπου cheesecake. Από πάνω έχω μία γκανάς σοκολάτας, έχω τα κομμένα μύρτιλα, το passion fruit. Οι πέρλες που βλέπετε είναι από πορτοκάλι, τζελ πορτοκάλι. Και κάτω η μία σάλτσα είναι από λευκή σοκολάτα, τόνκα και βανίλια. Και η άλλη είναι από ρούμι και μπανάνα», περιέγραψε με τη σειρά του ο Τάσος. 

«Έχουμε δύο πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες. Και στην περίπτωση του Τάσου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε κάτι και έκανε μία ψευτοτάρτα θα την πω εγώ, δηλαδή μία βάση, έτσι; Κι έχουμε από πάνω αυτές τις πολύ όμορφες πέρλες κι έχουμε κόψει τα φρουτάκια μας. Μία πάρα πολύ περιποιημένη προσπάθεια θα πω, Τάσο. Ταυτόχρονα νομίζω ότι το ίδιο έχουμε και στην προσπάθεια του Γιώργου. Λίγο πιο καλλιτεχνικό, με περισσότερες έτσι εικόνες και προσλαμβάνουσες, έτσι; Φαίνεται και στις παρασκευές. Ό,τι περιέγραψε, το βλέπω στο πιάτο. Οπότε τι πάει να πει αυτό; Οι συνταγές πήγαν όπως ήθελε, οι τεχνικές πήγαν όπως είχε υπολογίσει και έχουμε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα. Πείτε κι εσείς», σχολίασε ο Λεωνίδας.

«Τα 'χεις πει όλα, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε εμείς», σχολίασε με τη σειρά του ο Σωτήρης Κοντιζάς. 

Αφού δοκίμασαν τα πιάτα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος είπε: «Λοιπόν. Είχαμε δύο προσπάθειες πάρα πολύ καλές. Έχοντας αδυναμίες και το ένα πιάτο και το άλλο. Έχοντας όμως και πολύ καλά στοιχεία και το ένα πιάτο και το άλλο. Πολύ ωραία κι έξυπνη η βάση, σαν να είναι βάση για cheesecake με βούτυρο, αλλά έχοντας βρει, Τάσο εκεί, μία πολύ καλή ισορροπία. Γιατί βάζοντας το βούτυρο σε αυτές τις βάσεις, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν: Να βάλεις πολύ βούτυρο, να παγώσει και να μην κόβεται, να μην σπάει και να έχεις πολλή λιπαρότητα στο στόμα. Και το άλλο να μην βάλεις όσο βούτυρο χρειάζεται για να δέσει τα υλικά και να είναι τρίμματα. Εδώ βρήκαμε ακριβώς την ισορροπία που χρειάζεται, μία τέτοια βάση με τέτοια χαρακτηριστικά. Γιώργο, πάρα πολύ ωραία ιδέα, πάρα πολύ ωραία η μπανάνα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κύλινδρο από το καταΐφι. Έχουμε επίσης μία Dubai chocolate ας την ονομάσουμε. Κατ' εμέ, θέλει μέσα περισσότερο καταΐφι. Εδώ και στην προσπάθεια να το κόψουμε, ο ήχος που προέκυπτε ήταν γιατί είχαμε πολύ σοκολάτα η οποία είχε απλά παγώσει, έτσι».

«Πάμε πίσω στο πιάτο του Τάσου. Αυτές οι πέρλες είναι μία πάρα πολύ ωραία κι έξυπνη ιδέα. Έχουν δικό τους χαρακτήρα, με το που μασάς διαλύονται κι αφήνουν μία πάρα πολύ διακριτική οξύτητα. Πάμε από 'κει. Έχουμε μία κρέμα μέσα στο πουράκι η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ ωραία υφή. Τάσο, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερη δουλειά στη σάλτσα. Είναι δηλαδή μία αραιή σάλτσα, φαίνεται και στο χρώμα δηλαδή, έτσι; Έχει χαρακτήρα, δεν έχει σώμα. Στερείται σώματος». σχολίασε ο σεφ και κριτής.

«Έχουμε λοιπόν δύο προσπάθειες, με καλά στοιχεία, με μέτρια στοιχεία και με στοιχεία που είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσατε να έχετε μεταχειριστεί διαφορετικά. Ποιο από τα δύο γλυκά είναι αυτό με τις λιγότερες αδυναμίες, αλλά και τα περισσότερα, πολύ καλά στοιχεία; Ποια προσπάθεια θα κερδίσει τον τελευταίο πόντο και θα δώσει τη νίκη στην μπριγάδα;», είπε ο Λεωνίδας. 

«Ο πόντος λοιπόν. Σε αυτόν τον τελευταίο πάγκο. Που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα. Της πρώτης ημέρας, αυτής της ιδιαίτερης εβδομάδας. Της εβδομάδας ένωσης. Μεταξύ της Κόκκινης και Μπλε μπριγάδας. Σε μία ημέρα που κάνατε πολύ καλές προσπάθειες. Ο πόντος θα πάει στην προσπάθεια... τελευταίος πόντος και νίκη για... την κόκκινη μπριγάδα!», ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής! 

«Πιο συγκεκριμένα, ο τελευταίος πόντος ανήκει στην προσπάθεια του Τάσου. Παιδιά ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, δύο ωραίες προσπάθειες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ», είπε με τους «Κόκκινους» να κερδίζουν.

Η μπλε μπριγάδα στη συνέχεια δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά της. 

