MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι νέοι αρχηγοί των δύο μπριγάδων!

Ο διαγωνιζόμενος που επέστρεψε στην αρχηγία

17.03.26 , 00:30 MasterChef 2026: Η ένωση των δύο μπριγάδων στο σπίτι είναι γεγονός!
17.03.26 , 00:15 MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι νέοι αρχηγοί των δύο μπριγάδων!
17.03.26 , 00:00 MasterChef: Φουλ αγωνία - Ποια μπριγάδα κέρδισε στο Mystery Box;
16.03.26 , 23:34 Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
16.03.26 , 22:55 MasterChef 2026: Διθυραμβικά τα σχόλια για την προσπάθεια του Πάνου!
16.03.26 , 22:41 Κρήτη: Eλεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης
16.03.26 , 22:11 Oscars 2026: «Αγνώριστη» η Anne Hathaway - Viral για το «νέο της πρόσωπο»
16.03.26 , 22:02 «Φωτιά» και στις τιμές των λιπασμάτων από τον πόλεμο στο Ιράν
16.03.26 , 21:47 Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε ηλικιωμένο
16.03.26 , 21:40 OMODA 5 SHS-H και OMODA 9 SHS-P: Σύντομη δοκιμή στην Ελλάδα -Τιμές
16.03.26 , 21:35 MasterChef: Τα υλικά του Mystery Box και τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν
16.03.26 , 21:28 Πώς η «κινεζική μαφία» χάκαρε τις κάρτες ανύποπτων πολιτών
16.03.26 , 21:20 MasterChef: Η ένωση των μπριγάδων είναι γεγονός - Όσα συνέβησαν
16.03.26 , 20:50 Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
16.03.26 , 20:49 Στοιχεία σοκ από τον ΟΗΕ: 400.000.000 Χριστιανοί διώκονται λόγω πίστης
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πόσα κιλά πήρε στη νηστεία
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέοι αρχηγοί στο MasterChef 2026: Πάνος για την κόκκινη μπριγάδα και Γιώργος Α. για την μπλε.
  • Ο Πάνος κέρδισε το pin του αρχηγού με την καλύτερη προσπάθεια ανάμεσα σε 22 πιάτα.
  • Ο Γιώργος Α. διατήρησε την αρχηγία της μπλε μπριγάδας παρά το ενδιαφέρον άλλων συμμετεχόντων.
  • Οι νέοι αρχηγοί θα πρέπει να υπερασπιστούν τη θέση τους, καθώς είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.
  • Ο Πάνος εξέφρασε την επιθυμία να οδηγήσει την ομάδα του στην τελική μονομαχία.

Μετά την πρώτη μονομαχία των δύο μπριγάδων στην εβδομάδα ένωσης του MasterChef 2026, έφτασε η ώρα για να αναδειχθούν οι νέοι αρχηγοί.

MasterChef 2026: Ο Πάνος είχε καλύτερο πιάτο και πήρε την αρχηγία από τον Πέτρο

«Η καλύτερη προσπάθεια από όλες, θα πάρει το pin του αρχηγού. Να έρθουν μπροστά παρακαλώ... Ο Πάνος από την κόκκινη μπριγάδα. Να έρθει μπροστά, ο Πέτρος από την μπλε μπριγάδα», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. 

MasterChef: Φουλ αγωνία - Ποια μπριγάδα κέρδισε στο Mystery Box;

«Αυτός που θα πάρει κατευθείαν το pin. Και έχει για σήμερα, την καλύτερη προσπάθεια, μεταξύ δύο προσπαθειών, μεταξύ δύο πιάτων τα οποία ήταν και τα δύο εξαιρετικά. Μην τα ξανααναλύσω, γίνομαι κουραστικός. Είπαμε και για τον Πάνο και ως πρόσωπο και για το πιάτο του, είπαμε και για τον Πέτρο και ως πρόσωπο και για την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε σήμερα. Κατευθείαν λοιπόν... Το pin του αρχηγού... πηγαίνει στον... Στον Πάνο!» ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής, με τον Πάνο να είναι ξανά αρχηγός των «Κόκκινων»

«Το χρυσαφένιο σηματάκι επιστρέφει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κέρδισα. Ελπίζω να χαίρονται και οι συμπαίκτες μου γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο η κολόνα, ας πούμε, ή ο αρχηγός να νιώθει εντάξει με αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη. Ελπίζω να με εμπιστεύονται, έτσι όπως με εμπιστεύονταν παλιά τον Πάνο», είπε ο Πάνος στο cue του.

MasterChef 2026: Διθυραμβικά τα σχόλια για την προσπάθεια του Πάνου!

«Ήθελα να πολεμήσω για το pin, ήθελα να πάρω και το καλύτερο πιάτο ανάμεσα στις 22 προσπάθειες. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει πάλι το pin. Ελπίζω να τα πάω καλά σαν αρχηγός, γιατί την τελευταία φορά που ήμουν, είχα αρνητικό σκορ. Αυτό. Ενώ ο Τάσος είχε θετικό σκορ. Μπράβο Τάσο. Ελπίζω να μη τα κάνω μαντάρα. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι αρχηγός. Έρχεται μαζί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά από την άλλη μ' αρέσει πολύ η ευθύνη και θέλω να οδηγήσω και την ομάδα μου στην τελική μονομαχία ουσιαστικά, τη μητέρα των μαχών», είπε με το πήρε το pin.

MasterChef 2026: Έτσι έβγαλαν οι «Μπλε» τον αρχηγό τους

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε ότι η μπλε μπριγάδα είχε στη διάθεσή της 3 λεπτά για να συσκεφτεί και να αποφασίσει ποιος θα να είναι ο νέος της αρχηγός.

MasterChef: Τα υλικά του Mystery Box και τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν

Μετά από σύσκεψη που έκαναν, παρότι ο Χάρης ήθελε την αρχηγία, τελικά παρέμειναν στον Γιώργο Α. «Η απόφαση της μπλε μπριγάδας ήταν να διατηρήσει αρχηγό εμένα», είπε ο Γιώργος στον Πάνο Ιωαννίδη. 

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Α. είναι και πάλι αρχηγός των «Μπλε»

«Η μπριγάδα μου με εμπιστεύεται. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ψήφο στήριξης, και θα τους το ανταποδώσω. Ελπίζω να τους βγάλω ασπροπρόσωπους», είπε ο Γιώργος Α. στο cue του.

MasterChef: Η ένωση των μπριγάδων είναι γεγονός - Όσα συνέβησαν

«Ήταν παμψηφεί η απόφαση; Υπήρξε κάποιο άλλο ενδιαφέρον από κάποιον, από κάποιους;», τον ρώτησε ο σεφ και κριτής. «Σεφ υπήρχε το ενδιαφέρον του Χάρη και του Μιχάλη να γίνουν αρχηγοί, αλλά στη ψηφοφορία πήρα το πλεονέκτημα», απάντησε εκείνος.

«Όπως είπαμε και από την αρχή της ημέρας, επειδή ο νέος αρχηγός φοράει μαύρη ποδιά κι είναι υποψήφιος προς αποχώρηση, αύριο θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τη θέση του κανονικά», ξεκαθάρισε στους νέους αρχηγούς ο Πάνος Ιωαννίδης.

