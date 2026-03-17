MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι νέοι αρχηγοί των δύο μπριγάδων!

Μετά την πρώτη μονομαχία των δύο μπριγάδων στην εβδομάδα ένωσης του MasterChef 2026, έφτασε η ώρα για να αναδειχθούν οι νέοι αρχηγοί.

MasterChef 2026: Ο Πάνος είχε καλύτερο πιάτο και πήρε την αρχηγία από τον Πέτρο

«Η καλύτερη προσπάθεια από όλες, θα πάρει το pin του αρχηγού. Να έρθουν μπροστά παρακαλώ... Ο Πάνος από την κόκκινη μπριγάδα. Να έρθει μπροστά, ο Πέτρος από την μπλε μπριγάδα», είπε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Αυτός που θα πάρει κατευθείαν το pin. Και έχει για σήμερα, την καλύτερη προσπάθεια, μεταξύ δύο προσπαθειών, μεταξύ δύο πιάτων τα οποία ήταν και τα δύο εξαιρετικά. Μην τα ξανααναλύσω, γίνομαι κουραστικός. Είπαμε και για τον Πάνο και ως πρόσωπο και για το πιάτο του, είπαμε και για τον Πέτρο και ως πρόσωπο και για την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε σήμερα. Κατευθείαν λοιπόν... Το pin του αρχηγού... πηγαίνει στον... Στον Πάνο!» ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής, με τον Πάνο να είναι ξανά αρχηγός των «Κόκκινων»

«Το χρυσαφένιο σηματάκι επιστρέφει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το κέρδισα. Ελπίζω να χαίρονται και οι συμπαίκτες μου γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο η κολόνα, ας πούμε, ή ο αρχηγός να νιώθει εντάξει με αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη. Ελπίζω να με εμπιστεύονται, έτσι όπως με εμπιστεύονταν παλιά τον Πάνο», είπε ο Πάνος στο cue του.

«Ήθελα να πολεμήσω για το pin, ήθελα να πάρω και το καλύτερο πιάτο ανάμεσα στις 22 προσπάθειες. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει πάλι το pin. Ελπίζω να τα πάω καλά σαν αρχηγός, γιατί την τελευταία φορά που ήμουν, είχα αρνητικό σκορ. Αυτό. Ενώ ο Τάσος είχε θετικό σκορ. Μπράβο Τάσο. Ελπίζω να μη τα κάνω μαντάρα. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι αρχηγός. Έρχεται μαζί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, αλλά από την άλλη μ' αρέσει πολύ η ευθύνη και θέλω να οδηγήσω και την ομάδα μου στην τελική μονομαχία ουσιαστικά, τη μητέρα των μαχών», είπε με το πήρε το pin.

MasterChef 2026: Έτσι έβγαλαν οι «Μπλε» τον αρχηγό τους

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε ότι η μπλε μπριγάδα είχε στη διάθεσή της 3 λεπτά για να συσκεφτεί και να αποφασίσει ποιος θα να είναι ο νέος της αρχηγός.

Μετά από σύσκεψη που έκαναν, παρότι ο Χάρης ήθελε την αρχηγία, τελικά παρέμειναν στον Γιώργο Α. «Η απόφαση της μπλε μπριγάδας ήταν να διατηρήσει αρχηγό εμένα», είπε ο Γιώργος στον Πάνο Ιωαννίδη.

MasterChef 2026: Ο Γιώργος Α. είναι και πάλι αρχηγός των «Μπλε»

«Η μπριγάδα μου με εμπιστεύεται. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ψήφο στήριξης, και θα τους το ανταποδώσω. Ελπίζω να τους βγάλω ασπροπρόσωπους», είπε ο Γιώργος Α. στο cue του.

«Ήταν παμψηφεί η απόφαση; Υπήρξε κάποιο άλλο ενδιαφέρον από κάποιον, από κάποιους;», τον ρώτησε ο σεφ και κριτής. «Σεφ υπήρχε το ενδιαφέρον του Χάρη και του Μιχάλη να γίνουν αρχηγοί, αλλά στη ψηφοφορία πήρα το πλεονέκτημα», απάντησε εκείνος.

«Όπως είπαμε και από την αρχή της ημέρας, επειδή ο νέος αρχηγός φοράει μαύρη ποδιά κι είναι υποψήφιος προς αποχώρηση, αύριο θα χρειαστεί να υπερασπιστεί τη θέση του κανονικά», ξεκαθάρισε στους νέους αρχηγούς ο Πάνος Ιωαννίδης.

