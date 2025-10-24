Τι πρέπει να προσέχετε για να ταξιδέψετε ασφαλείς

Το μήνυμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για οδική ασφάλεια

Αυτοκινητο
Τι πρέπει να κάνετε για να ταξιδέψετε ασφαλείς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στένει αυτόπ το μήνυμα σε κάθε οδηγό.«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

“Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

· Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

· Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση

· Χρήσης κινητού

· Υπερβολικής ταχύτητας

· Μη χρήσης κράνους

· Μη χρήσης ζώνης

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 |
ΜΗΝΥΜΑ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
