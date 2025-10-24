Κων. Αργυρός: Δώρισε χρήματα για τα παιδιά στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδειξε για ακόμα μια φορά τη δύναμη της μουσικής και την κοινωνική ευαισθησία του, δωρίζοντας μέρος των εσόδων από τη συναυλία του στη Μελβούρνη για τη δημιουργία Παιδικής Πινακοθήκης.

Ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης, που αυτή την περίοδο πραγματοποιεί περιοδεία στην Αυστραλία, δώρισε 150.000 δολάρια από τη sold out συναυλία του στην πόλη στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης, βοηθώντας καθοριστικά στη δημιουργία της Πινακοθήκης.

«Είναι τιμή μου να στηρίζω το Ελληνικό Μουσείο και την αποστολή του. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους, και με αυτό το έργο μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα μείνει στις επόμενες γενιές», ανέφερε ο ίδιος.

Η διευθύντρια του Μουσείου ανέφερε: «είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στον Κωνσταντίνο για τη γενναιοδωρία και το όραμά του. Η πολύτιμη αυτή προσφορά θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου τα παιδιά θα εμπνέονται να συνδεθούν με την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό με χαρά και ουσία».

Η Παιδική Πινακοθήκη, η πρώτη στο είδος της στην Αυστραλία, θα προσφέρει στα παιδιά έναν διαδραστικό χώρο για να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, από την αρχαιότητα έως σήμερα, μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργική μάθηση και θα ανοίξει το 2026 στο κέντρο της Μελβούρνης.