Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το «Champ»

Το «Champ» είναι για όλους όσοι δεν τα παράτησαν ποτέ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το πολυαναμενόμενο νέο single «Champ», που κυκλοφορεί μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας, Pedagon, σε συνεργασία με την Panik Records και την 10K Projects/ Atlantic Music Group και εγκαινιάζει τη διεθνή συνεργασία που έχει στόχο να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της Ελλάδας και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο.

O Κωνσταντίνος Αργυρός αναφέρει για το «Champ»: «θυμάμαι τη μέρα που ο πατέρας μου μου έδειξε μια ταινία για έναν μαχητή που δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει. Δεν ήξερα τότε πως κάποτε θα γινόταν και η δική μου ιστορία. Το Champ γεννήθηκε από εκείνη τη μνήμη, από το μάθημα πως η αληθινή δύναμη δεν είναι να νικάς, αλλά να συγχωρείς, να αγαπάς και να σηκώνεσαι ξανά. Κι αν αυτό είναι το πρώτο μου βήμα στην Αμερική, θέλω να είναι έτσι: αληθινό, ευάλωτο, ανθρώπινο, όπως το ταξίδι κάθε απλού Έλληνα που ονειρεύεται λίγο παραπέρα. Για όλους όσοι ένιωσαν χαμένοι, ευάλωτοι ή αρκετά γενναίοι για να ξεκινήσουν από την αρχή, αυτό το τραγούδι είναι για εσάς».

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο πρώτος Έλληνας star που υπογράφει με τη Warner Music

Το «Champ» αποτελεί έναν παγκόσμιο ύμνο, με ηχητική ενέργεια που παραπέμπει σε στάδια, έντονα beats και μεσογειακές μουσικές αποχρώσεις. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα μια εμβληματική φράση από την κλασική ταινία του 1979 «The Champ» θέτει τον συναισθηματικό τόνο του τραγουδιού («Champ, wake up. Gotta go home, champ»), ενώ ο ανεβαστικός ρυθμός και η γεμάτη πάθος ερμηνεία του Κωνσταντίνου Αργυρού απογειώνουν το αποτέλεσμα. 

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η προσωπική του εξομολόγηση για το «Champ»

Το «Champ» αποτελεί τον πρώτο καρπό της παγκόσμιας συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργυρού, της Panik Records και της 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα και βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής επικαιρότητας. 

Με αυτό το εγχείρημα ο πολυεπιτυχημένος και πάντα πρωτοπόρος Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας καλλιτέχνης εντάσσεται επίσημα σε ένα παγκόσμιο δισκογραφικό δίκτυο τέτοιας εμβέλειας. Ταυτόχρονα η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ελληνική μουσική σκηνή που ενισχύει τη θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, όπου η παράδοση, η αυθεντικότητα και η ελληνική ψυχή αποκτούν διεθνή φωνή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
