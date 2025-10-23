First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού

Ακόμα ένα ραντεβού στο αποψινό επεισόδιο του First Dates ήταν αυτό ανάμεσα στον Άρη και τη Χλόη.

Η Ζεν συνόδευσε τον νεαρό αγρότη που λατρεύει το κρέας και παράλληλα εκτρέφει αγελάδες στο μπαρ εκεί που καθόταν η Χλόη.

Μιλώντας για γρασίδια αποκάλυψε την ιδιότητα του Άρη και τότε η Χλόη κατάλαβε πως δεν είχε απέναντί της έναν vegan όπως εκείνη.

Αυτό βέβαια, δεν ήταν εμπόδιο για τον Άρη, ο οποίος σημείωσε πως αν το ραντεβού πάει καλά, στο μέλλον θα μένε περισσότερο κρέας για εκείνον.



Φυσικά, ο 27χρονος δεν έκρυψε ότι εντυπωσιάστηκε από τα μάτια και τα μαλλιά της. Τα πρώτα λεπτά κύλησαν όμορφα και χαλαρά με πολλά γέλια.

