First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού

Τι «μάγεψε» τον Άρη στη Χλόη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.25 , 23:09 Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν», λέει ο φερόμενος εκτελεστής
23.10.25 , 23:07 Ελένη Μενεγάκη: Συγκινεί για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
23.10.25 , 22:54 Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega»
23.10.25 , 22:39 Κλήρωση Τζόκερ 23/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
23.10.25 , 22:38 First Dates - Χλόη & Άρης: Δύο αντίθετοι κόσμοι σε ένα ραντεβού!
23.10.25 , 22:35 First Dates: Η κίνηση της Χλόης που έκανε τον Άρη να νιώσει αμήχανα!
23.10.25 , 22:33 First Dates - Κωνσταντίνος & Λιάνα: Πώς πήγε το ραντεβού;
23.10.25 , 22:24 Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προκύπτει με σαφήνεια κύκλωμα & σύστημα»
23.10.25 , 22:15 First Dates: Η Χλόη σχολίασε στη φίλη της τον Άρη
23.10.25 , 22:06 Ώρα για... εξηγήσεις: Στην Αθήνα οι 37 συλληφθέντες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
23.10.25 , 22:05 First Dates - Βαγγέλης & Κατερίνα: Το ραντεβού γέμισε αστερόσκονη & φλερτ
23.10.25 , 22:02 Η Ελένη Φουρέιρα γιόρτασε το νέο της album «Hybrid» με λαμπερό πάρτι
23.10.25 , 22:00 Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
23.10.25 , 21:35 First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού
23.10.25 , 21:30 Άλιμος: Η στιγμή που διασώστες παραλαμβάνουν τον 15χρονο από το γυμναστήριο
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Γκάζι: Η στιγμή που η 16χρονη καταρρέει έξω από το κλαμπ - «Σας αγαπώ»
Ελένη Μενεγάκη: Συγκινεί για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Κλήρωση Τζόκερ 23/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Φοινικούντα: «Υπάρχουν καταθέσεις εναντίον την ανιψιάς»
Αρναούτογλου: «Πήγα σε ψυχίατρο την εποχή που σταμάτησα από το Mega»
Καινούργιου: «Θα το ανακοινώσω κι αν το ανακοινώσω, όταν θέλω εγώ»
Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακόμα ένα ραντεβού στο αποψινό επεισόδιο του First Dates ήταν αυτό ανάμεσα στον Άρη και τη Χλόη.

Η Ζεν συνόδευσε τον νεαρό αγρότη που λατρεύει το κρέας και παράλληλα εκτρέφει αγελάδες στο μπαρ εκεί που καθόταν η Χλόη.

Μιλώντας για γρασίδια αποκάλυψε την ιδιότητα του Άρη και τότε η Χλόη κατάλαβε πως δεν είχε απέναντί της έναν vegan όπως εκείνη.

First Dates: Ο αγρότης Άρης και η vegan Χλόη σε ένα απρόσμενο ραντεβού

Αυτό βέβαια, δεν ήταν εμπόδιο για τον Άρη, ο οποίος σημείωσε πως αν το ραντεβού πάει καλά, στο μέλλον θα μένε περισσότερο κρέας για εκείνον.


Φυσικά, ο 27χρονος δεν έκρυψε ότι εντυπωσιάστηκε από τα μάτια και τα μαλλιά της. Τα πρώτα λεπτά κύλησαν όμορφα και χαλαρά με πολλά γέλια.

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top